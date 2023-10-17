Что делать белорусам за границей, которые скоро останутся без паспортов? 1 17.10.2023, 7:49

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Главное — не верить мошенникам.

Как действовать белорусам за границей, которые из-за «консульского» указа Лукашенко останутся без паспортов? Стоит ли надеятся на «паспорт» от офиса Тихановской?

На эти и другие вопросы в программе сайта Charter97.org Studio X97 ответил лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников. Ведущий — Евгений Климакин.

— Еще одна важная тема — лукашенковской запрет выдавать документы, подтверждающие личность, белорусам, которые находятся за рубежом. И что?

— Он не имеет права на это.

– А на что он имеет право? Он и не президент, но тем не менее.

– Тут надо просто-напросто обращаться к партнерам, прежде всего к западным государствам, и просить их принимать меры. Какие могут быть приняты меры — это тоже вполне предсказуемо и понятно. Я разговариваю сегодня с политиками, с дипломатами, с юристами на эту тему.

Во-первых, если вы хотите, чтобы прекратилась эта практика, то поступайте жестко по отношению к тем учреждениям, которые будут исполнять эту практику. Выгоняйте к чертовой матери посольства. Они сегодня никому не нужны. Они не выполняют никакой функции. Они представляют сегодня диктатуру. Они занимаются шпионажем. Они занимаются разведдеятельностью. Они занимаются промышленным шпионажем. Они занимаются подкупом в Европе политиков, бизнесменов для того, чтобы работали на режим Лукашенко. Зачем это нужно?

Надо поставить понятные условия. Они не выполняют условия международных соглашений, например, Венской конвенции о дипломатических сношениях. Евросоюз имеет все рычаги, чтобы сегодня принять адекватные ответные меры. Абсолютно все рычаги. Поставить такой ультиматум — и тогда посмотрим.

Лишайте также лицензий лукашенковские фирмы, которые здесь работают. Они не выдают никаких подтверждающих документов гражданам Беларуси, тогда почему вы должны мириться с их фирмами, которые зарабатывают на эту диктатуру? Выгоните их, лишайте лицензий, не продлевайте никаких документов лукашенковским холуям. Их полно здесь в Европе.

— А ситуация в позиции простого человека, который оказался в ситуации, когда консульство не хочет ему выдать документ. Что делать?

— Что значит простой человек? Это гражданин Беларуси, живущий за границей. Правильно? За границей, в Евросоюзе действуют законы. По этим закону он должен получать какой-то документ, который разрешает ему проживание здесь. Если у него заканчивается паспорт, можно получить паспорт иностранца, можно получить travel document, то есть документ для для поездок и так далее. То есть много всего. Но, что бы я посоветовал? Обращайтесь, у меня много было бесед на эту тему и я знаю, что по этим лекалам люди действуют сейчас.

Я говорю людям, которые находятся в эмиграции: возьмите составьте обращение президенту страны, главе парламента, министру иностранных дел, министру внутренних дел, в Совет Европы, Еврокомиссию. И напишите: просим вас в срочном порядке рассмотреть такие-то вопросы. По истечению паспорта Беларуси, в связи с принятием диктатором незаконного указа, просим рассматривать эти паспорта как действительные. Поставить штампик, что угодно. До истечения человек приходит приходит в соответствующую инстанцию. Дальше. Просим заверять документы, которые у нас имеются, в Министерстве иностранных дел в соответствующих учреждениях по месту пребывания. Дальше. Просим выдавать визы на 2-3 года для того, чтобы мы могли легально находиться в этой стране. Это все решаемо. Только вот не надо надеяться на мошенников, которые сегодня предлагают какой-то паспорт.

— Насколько реально это предложение и идея выдавать паспорта «новой Беларуси»?

— Это нереально абсолютно. Знаете, фильм такой был знаменитый в советские времена «Свадьба в Малиновке». Там Попандопуло деньги рисовал. И он говорил: «Возьми себе все, я себе еще нарисую». Это примерно то же самое.

Это мошенничество, никакого паспорта не будет в полноценном значении этого слова. Это потешить тщеславие, расписаться на бумажке никому не нужной. Я не хочу даже об этом говорить, потому что это надувательство. Люди, которые верят, они потом обманутся и придется им достаточно горько пожалеть о том, что они каким-то образом поверили в эту совершенно бредовую идею.

Это такой вброс для отвлечения внимания от полного поражения этих самозванцев. К тому же это вредно. Я считаю, что это просто предательство. Потому что какие бы ни были времена, у нас есть государство. Да, сегодня оно живет при диктатуре, но отказываться от белорусского паспорта — это значит признавать Лукашенко.