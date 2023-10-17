Освобожден от должности «и. о. посла» Беларуси в Польше 1 17.10.2023, 7:54

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Александр Чесновский

Фото: МИД Беларуси

У него закончился контракт.

Поверенного в делах Беларуси в Варшаве Александра Чесновского освободили от должности советника-посланника в этой стране. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.

«Освободить Чесновского Александра Мечиславовича от должности советника-посланника посольства Республики Беларусь в Республике Польша в связи с окончанием срока действия контракта», — говорится в документе.

Напомним, в октябре 2020 года Беларусь отозвала посла Беларуси в Польше «для консультаций» и предложила Варшаве поступить так же. Кроме того, обе стороны сократили штат дипмиссий. После этого Беларусь была представлена в Польше на уровне поверенного в делах.

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