Болезнь слишком запущена Геннадий Климов

17.10.2023, 8:03

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Cанация мозга в данном случае принципиально невозможна.

В кабинет главного врача вбежал санитар. Еле переводя дух, скороговоркой сообщил сногсшибательную новость.

Небольшое отступление.

Это самая обычная психиатрическая лечебница, каких немного осталось, потому что пациентов все меньше и меньше, а врачи собрались самые что ни на есть лучшие из всяких там Кембриджей, Сорбонн, Гарвардов и Стенфордов, и вылечивают, паршивцы эдакие, аж до полного и положительного обскурантизма. Правда, в семье психов не без урода, так как некоторые ну никак не поддаются или не хотят поддаваться правильному направлению лечения. Их единицы. А еще бывают случаи, когда плавное течение лечебного процесса вдруг перерастает в абсурдное сумасшествие, то есть повальное. И тому есть причины.

Продолжение.

Итак, вбегает санитар и с порога предупредительно сигнализирует, то есть намекает.

– Воля ваша, профессор, но у нас, кажется, намечается катастрофа.

– В чем дело, коллега? Успокойтесь, поберегите нервы, нам с вами еще работать и работать.

– Профессор, новую партию привезли, единую какую-то, по-ихнему. Хотели их по-тихому, спокойно квалифицировать, распределить по палатам, а они погром учинили, говорят, что по-другому с нами не умеют, да и честно не хотят.

– Ну и что же в их поведении вас не устраивает? Надеюсь, они на вас не испражняются?

– Нет, пока бог миловал.

– Ну, и много их там?

– Много, профессор, много. Полстраны.

– Не понял, коллега. Как это полстраны? Какой страны?

– Ну, допустим, пол-Люксембурга. Вас устраивает?

– Н-да. Пол-Люксембурга нам не вылечить. Мощностей не хватит. А если б было пол-Голландии или пол-Италии?

– Перестаньте считать не считаемое, профессор, там дело совсем в другом. Они все с глобусами. Скупили, а вернее, сперли где-то все глобусы и вот они с ними не расстаются. Как приклеенные к ним, так и шастают.

– Глобусы? Какие такие глобусы?

– Какие... Обыкновенные, круглые, на ножке, в школах такие бывают, в других заведениях...

– Что бы это значило? Не припомню, коллега, такого случая в моей практике. Хотя... Навязчивые идеи могут быть разные.

– Так вот, профессор, довожу до вашего сведения, что процесс уже, как мне кажется, зашел не только далеко, но и слишком глубоко и уже неуправляем. Во-первых... Да что там, во-первых! И, во-вторых, и, в-третьих. Тут черт-те что происходит. Лечебница в осаде. Такого не было у нас с Иисусовых времен.

– Как в осаде? Помилуйте, бог с вами. Прошу вас успокоиться.

– Да какое там успокоиться! Посмотрю на вас как вы успокоитесь. Короче. Один из них, видимо главный какой-то, требует, чтобы его направили в палату 666. Ну нет у нас такого этажа. Поместили его в палату на третьем и пришлось прибить табличку 666 на дверь. Приходится врать. А как он себя ведет, знаете? Когда у него из рук пытались вырвать глобус, чтоб он не натворил чего-нибудь паскудного, он выгрыз Россию, Абхазию, Осетию, покусал Сирию, Ливию, ЦАР, успел отгрызть четверть Украины и только потом его оттащили от глобуса и унесли, спрятав в сейф. А он вслед уходящим кричал «даешь Америку» и санитаров бил. Потом с улыбочкой объяснял персоналу, что сильно занят глобальной геополитикой и без глобуса нет ему в жизни смысла. А нашей старшей санитарке ласково произнес после того как отбился от нее ногами и кулаками, хватая за интимные места: «Нравится, не нравится, – терпи моя красавица». Остальным же, с пугающе грубой констатацией было четко и недвусмысленно заявлено: «Устанете пыль глотать». И было еще неоднозначно добавлено: «А я к вам своего доктора пришлю». После этого все притихли и вышли. А он остался в своей палате № 666. Оттуда потом слышалось иногда: «Убью гадов! Всех перережу! Всем кровь пущу!» А потом было тихо-тихо, как в бункере.

Санитар замолчал. Лицо его покрылось красными пятнами, как от приступа аллергии. Он просто приходил в себя от случившегося.

Профессор сочувственно дотронулся до его щеки.

– Эк, вас разнесло, коллега. Так. Симптоматика поведения мне понятна. Налицо признаки утраты поведенческого характера. Я бы даже сказал о наличии гуманитарной катастрофы. В голове. Лоботомия тут не показана. Не поможет, скорее всего. Ну-тес, голубчик, повествуйте дальше, раз уж начали.

– Дожили, профессор, дожили. Сами не знали, кого принимаем и кого ублажаем. Помогаем, то есть, мать ее. Мы стараемся, помочь хотим. И все крахом.

– Да что случилось-то? Толком скажите.

– А вот что. Этажом ниже, в палату №66, которой тоже не должно быть на этом этаже, но по требованию пациента обозначили, заселили обследуемого из этой же компании. Тоже с глобусом. На котором Россия была изъедена до дыр, и, разумеется, Абхазия, Осетия, Сирия и прочие причиндалы. Себя он провозглашал министром каких-то иностранных дел, а когда его оторвали от глобуса, который унесли в коридор и в сейф, он смачно так обратился ко всем, как на пресс-конференции, по-мидовски, мол «дебилы, бл**». И потом, когда его в палате знакомили с обстановкой – что где находится, он внезапно возопил и заорал: «Не хочу в ваш шведский клозет, хочу в наш уличный, родной, людской сортир с очком в полу».

Санитар опять отдышался, пришел медленно в себя и продолжал.

– И вот таких тысячи. Эти – у всех на виду, поэтому о них и речь. А так их тысячи тысяч. В нашей лечебнице только Дума сможет уместиться, да и то вряд ли. Нет у нас такого количества мест. И они неизлечимые. Профессор, вы же сами говорили. Эта болезнь не лечится. Тут даже хирургия и психохирургия не поможет. Ваши слова.

– Продолжу. Еще этажом ниже в палате № 6 заселился некий не то Крышас, не то Крысис. Назвал себя ответственным за Конституцию, мать ее, и за успехи над ней. И он вдруг сообщает, что слова их вожака значат больше, чем законы и указы и именно потому, что законы и указы можно сжечь, то есть уничтожить, а слова великого кормчего якобы не исчезнут никогда. Что скажете на это, профессор, вы наш главный врач?

– Коллега! Эта болезнь определяется просто – ненасытностью властью, деньгами, развратом, наркотиками, беспределом (особенно для силовых структур) и прочими забавными штучками. А уж как выходить из нее – у меня рецептов нет. А что еще учудили эти наши клиенты?

– Да я же вам и говорю: просто редеривация какая-то. Сначала прибыли на лечение, привезли их. Потом они разбрелись по лечебнице, ушли в подвал, в коммуникации. Их легионеры разбомбили весь подвал, уничтожили всю инфраструктуру, чтобы мы их не лечили. Они перегрызли провода, переломали трубы горячей и холодной воды, отопления, взорвали газопровод. Аппаратура не работает. Свет горит пока потому что генераторы работают и все.

– Симптоматика говорит о том, якобы иноземная цивилизация решила покорить землю, чтобы все жили по законам пришельцев. Значит, надо всем миром бороться против этого вируса или многоклеточного существа. А санация мозга в данном случае принципиально невозможна. Болезнь слишком запущена, коллега.

Геннадий Климов, kasparov.ru

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