Что говорили о Лукашенко польские политики, которые могут сформировать правительство 1 17.10.2023, 8:27

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Плохие новости для диктатора.

Польский ЦИК опубликовал данные с избирательных участков голосования на парламентских выборах. Обработаны данные с более 99,92 избирательных участков, сообщает Polsat.

Согласно данным ЦИК, побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 35,41%. Прогнозируется, что у этой партии будет 196 депутатов.

«Гражданская коалиция» — 30,67% (около 158 депутатов).

«Третий путь» — 14,41% (61 депутат).

«Левые» — 8,60% (30 депутатов).

«Конфедерация» — 7,16% (15 депутатов).

Кто сформирует правительство?

Rzeczpospolita уверяет читателей, что «Право и Справедлиовсть», вероятно, не сможет создать новое правительство самостоятельно, даже если на стороне ныне правящей партии в новом Сейме будет «Конфедерация». А вот «Гражданская коалиция» Дональда Туска имеет шансы сформировать новый кабинет министров вместе с союзниками — «Третьим путем» и «Левыми силами», отмечает «Польское радио».

Dziennik Gazeta Prawna отмечает, что новое правительство будет сформировано в зависимости от двух факторов: окончательного распределения мест в Сейме и воли президента Польши Анджея Дуды. Согласно конституции, у президента есть 30 дней после выборов на созыв первой сессии Сейма нового созыва. Тогда действующее правительство уйдет в отставку и будет утверждено новое.

Rzeczpospolita добавляет, что если на формирование нового правительства уйдет около двух месяцев, то в это время нынешний Совет Министров во главе с Матеушем Моравецким по-прежнему будет править страной, но без возможности принятия новых законов.

Что говорили о Лукашенко польские политики, которые могут сформировать правительство?

Лидер гражданской коалиции Дональд Туск в 2020 году выразил уверенность в победе народа Беларуси, сославшись на свой опыт во время борьбы народа Польши с коммунистическим режимом, где людей на улицах избивали силовики. Он добавил, что почти все лидеры стран уверены в поражении Лукашенко в этой схватке. Туск заявил что смотрит оптимистично на ситуацию в Беларуси и что ЕС продолжит оказывать усиленную поддержку Беларуси.

После того, как Лукашенко угнал самолет Ryanair, Туск заявил:

— Лукашенко стал угрозой не только для граждан своей страны, но и для международной безопасности.

Один из лидеров «Третьего пути» Шимон Холовня также поддержал белорусов в 2020 году и даже выступил организатором пикета возле белорусского посольства в Варшаве:

— Ценности, за которые вы боритесь, для нас принципиально важны. Человеческое достоинство, свобода и право граждан самостоятельно решать судьбу своей страны также близки полякам и полькам.

Также политик выступал за создание гуманитарного коридора для белорусов после 2020 года.

Роберт Бедронь, один из лидеров «Левых», которые также могут оказаться в коалиционном правительстве, долгое время возглавлял комиссию Европарламента по связям с Беларусью.

Еще до выборов 2020 году политик призывал ЕС ввести жесткие санкции против режима Лукашенко.

Также политик выступал за создание гуманитарного коридора для белорусов после 2020 года.

Владислав Косиняк-Камыш, который также входит в блок «Третий путь», призывал польское правительство жестко реагировать на провокации диктатора на границе:

— Нельзя поддаваться на давление режима Лукашенко, который хочет дестабилизировать нас и Европейский союз.

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