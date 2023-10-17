Экс-зампред Центробанка РФ: Кремль спасать Лукашенко не будет 17.10.2023, 8:50

2,924

Проблемы в российской экономике аукнутся белорусскому диктатору.

Экс-зампред Центробанка РФ, экономист Сергей Алексашенко в эфире «Обычного утра» рассказал, что 24 февраля 2022-го — день в истории российской экономической политики, потому что тогда Владимир Путин перешел от рыночных методов управления к административным.

— Все, что Центробанк мог сделать после 24 февраля, запретить продавать валюту, иностранцам продавать российские ценные бумаги, банкам возвращать валютные кредиты, иностранцам продавать активы. Когда вы спрос на валюту сокращаете, то очевидно, что ее курс можно двигать в любом направлении.

Такие административные методы хорошо работают только в двух случаях, когда вы создаете абсолютно комплексную систему, как была в Советском Союзе. Когда все элементы административной системы работают одинаково с одной целью. Эта система устойчивая, но недостаточно эффективная — сдерживает технологический прогресс.

По мнению экономиста, в рыночной экономике такие административные методы могут быть иногда эффективными, когда их подкрепляют страхом уголовного наказания.

— Но, будучи людьми не глупыми, российские экономисты стали говорить о том, что такие административные ограничения все больше и больше искажают систему, мешают ей приходить в равновесие. Это началось летом прошлого года, отмечает Алексашенко. — Путин стал просить экспортеров переходить на «дружественную» валюту, отказываться от доллара и евро.

Тут выяснилось, что продать российскую нефть, газ за рубли можно, а купить нет. Импортерам нужны доллары и евро, а их стало меньше, а еще плюс санкционное давление не дает привезти эти деньги в Россию. Это стало причиной ослабления рубля в этом году.

Абсолютно уверен, что никаких шагов для обеспечения стабильности рубля, чтобы Лукашенко еще продержался год, Путин делать не будет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».