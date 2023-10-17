Путин поторопился Катерина Трофимчук

17.10.2023, 8:59

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Кремль начал свое поспешное контрнаступление из-за страха.

Во всех своих публичных выступлениях и комментариях, даже на встречах с зарубежными делегациями в последние несколько недель, Путин не перестает повторять одно: «украинское контрнаступление провалилось, украинское наступление закончилось, а началось наше». Для Путина украинское наступление стало больной темой, которая «грызла» его с весны. Страх потерпеть большое, позорное поражение от Украины, еще и усиленной западной техникой, пресловутыми «Леопардами с крестами». И этот большой страх сыграл на пользу россиянам: они укрепили свою оборону и упорным сопротивлением встретили контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении. Но почему же Путин так отчаянно стремиться доказать всем, что украинское контрнаступление закончилось?

10 октября Россия начала свое наступление, которое, откровенно говоря, было наспех подготовлено и ограничивалось тактическими и, сравнительно, достижимыми целями. Окружение и взятие города (в данном случае Авдеевки) подняло бы имидж Кремля после стольких поражений, но это не единственная цель начала этого наступления, тем более не объясняет такую его поспешную организацию. Чтобы в этом лучше разобраться, необходимо глубже погрузится в контекст российских планов и замыслов, которые находят свое публичное проявление.

Итак, на протяжении второй половины сентября – начала октября и по сей день огромное внимание, в своих сводках, уделяют Херсонскому направлению. Они каждый день пишут о подготовке ВСУ к форсированию Днепра и рисуют карты со стрелочками в сакральный Крым. Они ждут со дня на день нового наступления ВСУ прямиком в Крым. Неважно, обоснованные ли эти суждения или же плод больного кремлевского воображения. Важно то, что и прочие решения принимаются под влиянием этих расчетов.

Таким образом, Путин начал свое поспешное контрнаступление из-за страха. Он понимает, что Украина не исчерпала свой наступательный потенциал и понимает, что он, несмотря на определенный успех летом, снова находится на пороге поражения. Он боится выпустить эту первую за долгое время, небольшую победу из рук. Он поспешно принял решение начать свое наступление, дабы отвлечь ВСУ и вынудить Киев сосредоточиться на обороне Авдеевки и Купянска, но только, не в коем случае, не начать новую атаку там, где ему будет по-настоящему больно.

Катерина Трофимчук, «Обозреватель»

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