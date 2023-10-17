ХАМАС впервые обнародовал видео с заложницей 17.10.2023, 9:04

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Израиль считает, что в Газе удерживают 199 человек.

В понедельник вечером ХАМАС обнародовал видео молодой израильтянки французского происхождения, которая удерживается в заложниках в секторе Газа. Армия обороны Израиля сообщила семье девушки о похищении и сейчас поддерживает с ними связь.

На видео 21-летняя израильтянка французского происхождения Миа Шем.

«Привет, я Миа Шем, мне 21 год, из Шохама. Сейчас я нахожусь в Газе. В субботу под утро я была в районе Сдерота, на фестивале. У меня серьезное ранение руки, меня отвезли в Газу, там сделали операцию. Мне оказали помощь, за мной ухаживают, дают лекарства, все в порядке. Я просто прошу, чтобы меня вернули домой к родителям и братьям. Пожалуйста, заберите нас отсюда как можно скорее», — говорит девушка на видео.

Это первое видео ХАМАС с заложниками, удерживаемыми в Газе. Израильские власти заявили, что, по их мнению, в Газе удерживают 199 человек, тогда как представитель ХАМАС заявил, что они удерживают по меньшей мере от 200 до 250 пленных.

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