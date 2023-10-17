Война в Израиле: россияне придумали странный фейк Дмитрий Золотухин

17.10.2023, 9:22

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Но информационная спецоперация «попала в молоко».

Могу экспертно подтвердить, что российские спецслужбы сформулировали и активно продвигают интересную конструкцию рефлексивного управления массами в Украине (и, частично, Польше).

Нарратив заключается в том, что Израиль, якобы, проигрывает войну арабам и израильтяне поедут в Украину, чтобы жить здесь и покупать землю, инвестируя в недвижимость в Украине.

С одной стороны, надо сказать, что в сфере рефлексивного управления (ненавижу слово ИПСО и прошу вас его никогда не использовать) россияне активно развиваются и делают значительные успехи.

С другой стороны, у россиян – такая же проблема как и у тех украинских специалистов, которые работают по российскому инфопространству. Они не понимают нас, но думают, что понимают. Мы не понимаем их, но думаем, что можем инспирировать там какие-то беспорядки. (В этом контексте на днях очень повеселил Алексей Мацука, говоря, что россияне будут смотреть телеканал FreeDom, когда будут звереть царя... Спасибо, поржал)

Но, вернемся к проблеме.

Научные исследования показывают, что несмотря на существование бытового антисемитизма в украинской среде, в среднем украинцы относятся к евреям, как к людям, которые будут проживать рядом – наиболее толерантно в Европе.

Это означает, что российская операция по рефлексивному управлению попадает пока что «в молоко». Особенно смешно, что «экспертом» по переселению евреев в Украину был избран Илья Кива.

Дмитрий Золотухин, «Фейсбук»

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