Глава белорусского футбола пошел против министра спорта 1 17.10.2023, 9:29

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Перед матчем российского «Урала» в Борисове разгорелся скандал.

Белорусы Егор Филипенко и Денис Щербицкий, которые играют за «Урал» (Екатеринбург), не смогли выйти на поле против сборной клубов чемпионата Беларуси в товарищеском матче, который прошел на «Борисов-Арене» в воскресенье.

По информации «Трибуны», по прибытии в Беларусь «Уралу» передали, что игроки не должны участвовать в матче из-за распоряжения министра спорта Сергея Ковальчука.

Клубу напомнили, что Денис и Егор — нежелательные персоны для режима. Оба игрока находятся в «черном списке» Минспорта, из-за чего Щербицкий с марта по июль 2023-го вообще тренировался с БАТЭ без контракта.

Однако о переданной «Уралу» информации узнал председатель АБФФ Николай Шерстнев — инициатор прилета «Урала» и противник «черного списка». По сведениям «Трибуны», функционер сам связался с «Уралом» — и сказал, что команда может выставлять на игру в Борисове такой состав, который посчитает нужным, в том числе включать в него Филипенко и Щербицкого.

Но и на этом история не закончилась. Уже в день матча в «Урал «позвонил кто-то с верхушки Минспорта» и «настоятельно рекомендовал» выполнить указание Ковальчука. Что будет в противном случае, не уточнялось. Но после разговора в российском клубе приняли решение выполнить требования министра.

Матч сборной клубов чемпионата Беларуси и «Урала» закончился победой российского клуба 2:1.

«Урал» тренирует Виктор Гончаренко, который возглавлял БАТЭ с ноября 2007-го по 2013 год. С ним он шесть раз завоевывал золотые медали чемпионата страны и несколько раз выводил клуб в групповой раунд Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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