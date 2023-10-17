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Z-пропагандист: ВСУ нанесли один из самых серьезных ударов за время войны

  • 17.10.2023, 9:36
  • 10,338
Z-пропагандист: ВСУ нанесли один из самых серьезных ударов за время войны

Россияне рапортуют о крупных потерях авиации.

Российская пропаганда пишет о мощном ударе ВСУ по авиации оккупантов. Возможно, речь об атаках украинских военных на аэродромы в Луганске и Бердянске.

«Украинцы ночью нанесли удар ракетами ATACMS по нашему аэродрому на котором базировалась армейская авиация.

Один из самых серьезных ударов за все время «СВО». Если не самый серьезный.

Есть потери и в людях и в технике», — пишет российский Z-пропагандист Fighterbomber.

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