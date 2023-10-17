ВСУ ликвидировали спецназовца ГРУ с пророческим увлечением 5 17.10.2023, 9:41

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О странном увлечении рассказал один из его товарищей.

Украинские воины продолжают уничтожать российских захватчиков. На этот раз в РФ отметились странным некрологом об одном из «двухсотых» оккупантов.

Как сообщает OSINT-эксперт Иракли Комахидзе, в Украине «минуснули» контрактника-разведчика спецподразделения ГРУ Алексея Межакова. В воспоминаниях об оккупанте один из его товарищей вспомнил, что тот любил ходить на «аллею героев» и просить прощения за то, «что жив».

«Боженька слышит все, включая молитвы. Алексей Межаков ходил «алеей героев» в Камышине, подходил к каждой могиле, молился и говорил: «Ребята, простите, что я жив». Теперь он с ними», - иронично отметил эксперт, публикуя некролог.

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