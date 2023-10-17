«Вставать в 7 утра и работать «на дядю» – это не для меня» 5 17.10.2023, 9:52

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Как белоруска построила бизнес на изделиях из стекла.

Ремесленница Марина Симакова сменила много профессий: от продавца до официанта. Отучившись на экономиста, героиня поняла, что ей по душе творческая работа. Она занялась изготовлением авторских украшений из стекла в технике lampwork. Так и появился бренд «Бусы от Маруси». Марина плавит и выдувает стекло в пламени горелки. А полученные бусины собирает в украшения: серьги, браслеты, бусы и броши. О том, как зарабатывать на хобби до 10000 рублей в месяц, героиня рассказала Myfin.by.

«Вставать в 7 утра и работать “на дядю” – это не для меня»

Родилась я в городе Норильске. Моя мама – белоруска, и, когда мне было 7 лет, мы всей семьей вернулись на ее родину. Училась я на экономиста, но ни дня не работала по выбранной специальности. Зато успела сменить много других профессий: продавец, официант, банковский сотрудник. Однако вставать в 7 утра и работать «на дядю» – это не для меня. Всегда нравилось делать что-то своими руками и заниматься творчеством.

Сейчас мой собственный бизнес – это основная работа. И я действительно считаю ее идеальной.

Мне всегда нравились украшения ручной работы. Я скупала их в невероятном количестве. В какой-то момент муж предложил самой попробовать себя в этом деле. Так и начался мой путь: я стала собирать женские аксессуары. В 2014 году я очень захотела купить стеклянные бусины, сделанные в технике lampwork (перевод с англ. – работа с лампой), но в Беларуси практически никто из мастеров не занимался этим. Тогда в голову и пришла мысль: а почему бы мне самой не попробовать, раз уж эта ниша не занята?

Мне удалось отыскать единственного человека, который занимался обучением этой технике. После первых же уроков поняла, что это действительно то дело, которым хочу заниматься. В процессе обучения я начала закупать оборудование и стекло, необходимое на начальном этапе.

При выборе названия своего дела передо мной стояло две задачи: чтобы оно легко запоминалось и не несло лишнего пафоса. Близкие часто называют меня Марусей, поэтому и определиться было легко – получились «Бусы от Маруси».

«В Беларуси около 10 мастеров, которые работают в технике lampwork»

Когда я начинала работать со стеклом, онлайн-уроков по данному направлению практически не было. Сейчас можно самостоятельно обучаться, так как в интернете есть видеоуроки, правда, большинство из них на английском языке. Хотя я бы все равно рекомендовала обращаться к мастеру, чтобы была возможность изучить не только теорию, но и попробовать все на практике.

В начале своего пути я, конечно же, смотрела на ремесленников из других стран, которые занимались этим же делом. Было интересно, какие материалы используют мастера и в какой технике работают. Пыталась повторять изделия, которые мне нравились. Сейчас таких мастеров в Беларуси действительно мало – не более 10 человек. Да и конкурентами их назвать сложно, так как у каждого будет свой собственный «почерк» – все-таки это ручная работа. Даже я не смогу точь-в-точь повторить свои изделия. В России, например, это тоже не самый популярный вид творчества, потому что с технической стороны это сложно. Да и оборудование стоит достаточно дорого.

«Не только ремесленник, но и менеджер, бухгалтер и экономист в одном лице»

На старте все материалы я закупала в США, но в один момент доставка значительно подорожала, поэтому стала искать их в России. Проблем не возникло, так как российские магазины закупали инструменты со всего мира. Сейчас из-за санкций ассортимент уменьшился, но выход находится всегда. Есть мастера, которые сами изготавливают инструменты, у них и приобретаю.

Для исполнения техники lampwork используется специальное стекло. Нет, я не бью бутылки, чтобы получить материал!

Покупаю специальные тонкие палочки, которые уже окрашены металлами. По этой причине важно использовать хорошую вытяжку, чтобы не навредить своему здоровью, постоянно вдыхая пары металлов. Стеклянную палочку я расправляю в пару горелки и наношу массу стекла на специальную спицу, которая обработана сепаратором. После того, как изделие сформировано, закладываю его в муфельную печь, чтобы оно остыло при определенных режимах. Это необходимо для того, чтобы снять напряжение в стекле, – тогда бусина не лопнет при носке. Спустя 5-6 часов, когда изделие остынет, его необходимо снять со спицы и почистить внутри от сепаратора. После этого остается только собрать украшение.

Стоит отметить, что стекло можно не только выплавлять, но и выдувать. Таким же образом наношу в пламени горелки массу стекла, но не на спицу, а на специальную трубку. А затем аккуратно выдуваю стекло.

Меня часто спрашивают, кто мне помогает с украшениями. Но я все делаю самостоятельно. Причем необходимо не только создать бусинки, но еще сфотографировать и обработать фото изделий, выложить во все соцсети и магазины. Помимо этого, нужно быть постоянно на связи с клиентами и отправлять заказы. Это достаточно длинный цикл, в котором я не только ремесленник, но и менеджер, бухгалтер и экономист в одном лице.

«Для начала необходимо иметь около $3000»

Изначально рассчитывать на доход начинающему мастеру не стоит. Чтобы начали получаться более-менее приличные изделия, необходимо много времени. На начальном этапе множество бусин уходило просто в урну. Меня в этот период поддержал супруг, который взял на себя все финансовые вопросы семьи. Если бы не было такой поддержки, скорее всего, я не занималась бы сейчас любимым делом.

Для старта в моем деле необходимо иметь около $3000. Купить сразу же придется горелку – около $250, газовый баллон и сам газ – от $35, вытяжку – $100, кислородный концентратор – $1500, муфельную печь – $450, специальные очки для техники lampwork (не только защищают, но и помогают лучше видеть изделие в пламени огня) – $60.

Остальные деньги уйдут на другие инструменты и, конечно же, сами материалы. Стекла нужно много, 100 грамм (5 палочек) обойдутся примерно в $3,5. Отмечу, что одной палочки хватает примерно на 5 бусин. Интересно то, что стоимость стекла зависит даже не от качества, а от цвета: чем он сложнее, тем выше цена. Если все техники создания изделия соблюдены, то вовсе не важно, какое стекло использовано.

«Моя фишка – это серьги и броши в виде монстриков, овощей и ягод»

Основа моего вдохновения – это природа. Меня привлекают ее мотивы: увидишь где-то красивый цветок или листок – хочется запечатлеть его в стекле. Да и любое сочетание цветов, например, в одежде или рекламе, может вдохновить на создание нового украшения. В общем, черпаю идеи отовсюду.

Конечно, бывает и ступор в работе, и плохое настроение. Тогда предпочитаю не подходить к горелке, так как это бесполезно. Понимаю, что ничего путного не выйдет и лучше заняться другими делами. Выхожу из такого состояния довольно просто: когда много заказов – сроки обычно «горят». В голову сразу же приходит множество идей, которые необходимо реализовать «здесь и сейчас».

Сейчас моя фишка – это серьги и броши в виде монстриков, овощей и ягод. Идея их создания пришла случайно: в потоке однотипных заказов хотелось чего-то нового. У дочки я увидела забавные стикеры, которые захотелось повторить. Теперь у меня это самые популярные позиции.

«Мои украшения путешествуют больше, чем я»

Моя целевая аудитория – это женский пол с хорошим чувством юмора, так как мои изделия довольно необычные, забавные и смешные. Чаще всего заказы делают из Минска и Москвы, но бывают и другие страны: США, Канада, Англия, Германия, Япония, Финляндия. Кстати, у меня есть карта, в которой я помечаю места, куда отправились изделия. Могу с уверенностью сказать, что мои украшения точно путешествуют больше, чем я.

Многие друзья и знакомые в начале моего пути называли изделия поделками. Однако сейчас все относятся серьезнее к тому, чем занимаюсь, – восхищаются и с удовольствием носят то, что я создаю. Только старшее поколение до сих пор спрашивает: «А что, Марина до сих пор не работает?». Они не воспринимают мое дело как полноценную работу. Для них правильная работа – это завод с нормированным графиком.

Средний чек на мои изделия – около 100 рублей. Серьги стоят 60-65 рублей, броши – 50 рублей, колье – 200 рублей, а сложные изделия – около 600 рублей. Как и у любых творческих людей, мой заработок может очень отличаться каждый месяц: может быть 500-700 рублей, а если участвовать в выставках, то и 10000 рублей. Например, средний доход в месяц за прошлый год – около 5000 рублей. Из них около 40% уходит на расходные материалы и налоги. Когда был единый сбор для ремесленников, конечно же, было проще. Сейчас приходится привыкать к НПД.

«Не хочу, чтобы творчество превратилось в штамповку одинаковых изделий»

В рекламу особо не вкладываюсь, лучше всего работает сарафанное радио. Девушки любят делиться между собой интересными находками и впечатлениями. Также отдаю свои украшения в магазины на реализацию. Работают и социальные сети, в которых постоянно обновляю контент, – правда, таргетинг запускала всего несколько раз, потратив около 30 рублей.

Постоянно участвую в выставках. На старте я выставлялась на всевозможных мероприятиях. Но по факту оказалось, что большинство организаторов собирают деньги с участников, но дают мало рекламы. В итоге нет потока людей, а соответственно, и клиентов. Поэтому пришло понимание, что нужно относиться к этому избирательно. На данный момент участвую только в минском «Чароўным млыне» и московском мероприятии Craft Festival ArtFlection. Такие выставки помогают зарядиться позитивной энергией и находить свою целевую аудиторию.

Отмечу, что я боюсь масштабной рекламы, так как могу создать ограниченное количество изделий. У меня нет большого производства и помощников, поэтому с огромным наплывом заказов могу просто не справиться. Да и не хочу, чтобы мое творчество превращалось в простую штамповку одинаковых изделий.

«Хочу открыть мастерскую-коворкинг и обучать людей работе со стеклом»

В день я провожу около 5 часов за горелкой, но на этом процессы не заканчиваются: необходимо обработать и почистить изделия, сделать фотографии, отправить заказы и много всего другого. Поэтому работа ведется практически круглосуточно 6-7 дней в неделю. Сезонность у моего дела есть. Самое парадоксальное, что украшения обычно носятся летом, но покупают их чаще всего весной и зимой.

Работаю я из дома – на балконе оборудовано мое пространство для творчества. Повезло, что у меня доброжелательные соседи, с которыми не возникает проблем. Да и технику безопасности я полностью соблюдаю, правда, все равно не удается избежать регулярных ожогов.

Не могу сказать, что мне сложно вести бизнес, так как скорее это просто любимое дело, которое приносит доход. В обозримом будущем хотелось бы открыть собственную мастерскую со вторым рабочим местом. Хочу обучать желающих и предлагать места в коворкинге для других мастеров. Многие не могут позволить себе приобрести дорогостоящее оборудование, а в моей мастерской смогут на правах аренды пользоваться им.

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