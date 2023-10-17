Алёнка стала Адилей4
- Телеграм-канал «Сеятель ветра»
- 17.10.2023, 9:59
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Что же могло пойти не так?
У Z-денегератов сегодня «зрада». Шоколадку «Аленка» сделали халяльной. Теперь они предлагают переименовать ее в «Адилю».
Сначала ты радостно поддерживаешь отправку вымирающих русских мужиков на бессмысленную бойню, где те десятками тысяч гибнут за бесполезные руины Клещеевок и Таракановок. Потом на место этих истребленных русских мужиков приезжают работать мигранты из исламских государств. А потом ты не можешь понять, почему же кругом исламизация, халяль и полумесяцы.
Действительно, что же могло пойти не так? Ну ничего, надо еще полмиллиона срочно отправить на фронт и положить под Авдеевкой. Тогда точно все наладится!
Телеграм-канал «Сеятель ветра»