Финские пограничники поставили на место туристов из России 5 17.10.2023, 10:12

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Россиянка устроила истерику из-за «теплого приема».

Туристку из России не пустили за пределы аэропорта в Хельсинки, Финляндия, пока она ждала автобус до Санкт-Петербурга. Финские пограничники приказали ждать в нейтральной зоне.

Об этом сообщает obozrevatel.com, со ссылкой на одно из российских СМИ. Это далеко не первый случай, когда финны проявляют неприязнь к соседям.

Россиянка рассказала, что прилетела из Лондона. На паспортном контроле ее спросили о прибывающем автобусе в Петербург. Рейс был запланирован через два с половиной часа, поэтому по ее словам, она «даже не думала, что возникнут проблемы». Впрочем, финские пограничники сказали, что так долго туристке нельзя находиться в Финляндии, поэтому она должна ждать в терминале. «Перед автобусом выпустим», – добавили работники.

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