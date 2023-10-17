В Израиле заявили о ликвидации еще одного руководителя ХАМАС
- 17.10.2023, 10:19
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Он отвечал за заключенных.
Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящий состав террористической организации ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини.
Главарь боевиков отвечал за заключенных. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.
Армия обороны совместно с Израильским агентством по использованию космоса провели операцию по ликвидации террориста на территории Газы.
Бойцы ЦАХАЛ убили главу Совета шуры террористической организации ХАМАС Усаму Мазини. В Армии обороны отметили, что он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.
Также известно, что в ночь на 17 октября израильская авиация работала по городам Рафах и Хан-Юнис в секторе Газа.
Напомним, 16 октября в ходе операции Армии обороны Израиля был убит глава разведки ХАМАС.