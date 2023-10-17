Белорус мог иметь три паспорта, но остался без документов 3 17.10.2023, 10:27

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Ребенок не смог получить вовремя польское гражданство, потому что отца посадили в Беларуси.

16-летний Йозеф мог бы иметь три паспорта: белoрусский (по гражданству отца), украинский (по гражданству матери) и польский — в Польше он родился и прожил неполные 17 лет жизни. Но пока у него нет ни одного действительного документа. Срок действия белoрусского паспорта истёк, карты сталого побыта — тоже. А рассмотрение заявления о польском гражданстве затянулось: процедура требовала согласия отца, а он не мог его дать оперативно, потому что с 2020 года отбывал срок в Беларуси. Как так вышло, отец мальчика рассказал MOST.

В биографии отца мальчика, Сергея, есть некоторые белые пятна. Он говорит, что намеренно упускает отдельные моменты своей биографии в целях безопасности.

Йозеф родился в 2006 году в польском Воломине. Его отец Сергей к тому моменту стал гражданином Беларуси (в 2005 году), но уже с 1997 года жил в Польше. В этой стране у него постоянный ВНЖ. Мама Йозефа — гражданка Украины, полька по национальности. У неё тоже постоянный ВНЖ в Польше. Такой же документ получил и Йозеф.

Йозеф — младший ребёнок в семье. Его старший брат родился в 1999 году. Он уже совершеннолетний, поэтому самостоятельно подавал заявление на польское гражданство и уже получил его.

Папа Йозефа

В 2016 году Сергей привёз в Беларусь из Польши оборудование для свечного завода. Говорит, что передал его безвозмездно католическому костёлу: католическая церковь к тому моменту не имела собственного свечного производства и закупала свечи в православном Свято-Елизаветинском монастыре.

Поначалу свечное производство работало автономно. Но вскоре Сергею предложили организовать его на базе Молодечненской фабрики художественных изделий, которая находилась в ведении Беларусского фонда культуры. Там как раз имелись свободные площади. Привезённое оборудование повторно смонтировали в Молодечно, а Сергей остался в Беларуси и возглавил предприятие.

Некоторое время спустя между руководством фабрики и Белoрусским фондом культуры возник конфликт относительно развития предприятия. О нём писала государственная пресса, на фабрику приезжали проверки, в том числе налоговых органов, ОБЭП, ДФР, но нарушений долгое время не находили. В 2019 году освещать конфликт приехал тогда ещё просто блогер Сергей Тихановский. С ним у Сергея завязалось знакомство: впоследствии он участвовал в создании материалов: шарфов, тапок — для предвыборной кампании Тихановского 2020 года.

В 2020 году суд рассмотрел дело в отношении Сергея (отца Йозефа) и признал его виновным по 210-й статье УК, т.е. в завладении имуществом либо приобретении права на имущество, совершенном должностным лицом с использованием своих служебных полномочий. В июле 2020 года ему назначили три года лишения свободы. Позднее приговор пересмотрели, и сидеть Сергею пришлось на год меньше.

Мама Йозефа

Пока Сергей находился в заключении, его жена расторгла с ним брак. Кроме того, она с младшим сыном подала документы на польское гражданство. Для получения гражданства ребёнком необходимо согласие родителей. Однако Сергей настаивает, что не мог дать его, находясь в колонии.

«Ко мне как к «другу Тихановского» никакие бумаги не принимали», — объясняет Сергей.

Тогда бывшая супруга получила справку о том, что отец ребёнка отбывает наказание, и предоставила её в польский ужонд (аналог белoрусского исполнительного комитета). Тем не менее без согласия отца рассмотрение дела затянулось.

Сергей освободился летом 2022 года, только тогда он смог выразить согласие, чтобы Йозеф получил гражданство Польши. И фактически с этого момента началось рассмотрение дела по существу.

Однако вскоре выяснилось, что срок действия белoрусского паспорта Йозефа истёк. Из ужонда пришло уведомление о том, что семья должна предоставить действительное удостоверение личности подростка.

Более того, истекла и карта сталого побыта, которая выдаётся на 10 лет. Её не стали обновлять, полагая, что этот документ уже не будет нужен ребёнку, поскольку скоро у него будет польское гражданство.

Сергей уверен, что возвращаться в Беларусь, чтобы сделать ребёнку новый паспорт, для него небезопасно. Да и если сын покинет территорию Польши, то непонятно, на каком основании снова сможет въехать в страну.

Тем не менее мама Йозефа обратилась в консульство Беларуси за справкой о возвращении в Беларусь. Это документ, по которому граждане Беларуси могут вернуться в страну, если их паспорт недействителен либо утрачен. Это справка с фотографией, она заверяется консульством, поэтому польские власти могут рассматривать её как документ, удостоверяющий личность.

Сергей говорит, что в консульстве бывшая супруга не стала скрывать, с какой целью просит справку. С его слов, она не хотела врать и объяснила, что намерена предоставить документ в ужонд. Тогда сотрудники консульства отказали в выдаче справки, сказав, что она выдаётся только для возвращения в страну.

Йозеф

Без справки из консульства у семьи остаётся лишь один способ подтвердить личность сына — международная защита. Получив паспорт беженца, Сергей мог бы сделать аналогичный документ сыну. Самому Сергею такой документ пока не нужен: его белoрусский паспорт и карта сталого побыта действительны.

Но этот вариант не просто длительный, но и непонятный для Йозефа. Он закончил школу в Польше, польский — его родной язык. В Беларусь он приезжал только к бабушке, а Польшу считает родиной.

«Он ниоткуда не бежал. Как мне объяснить 16-летнему парню, который считает себя поляком, почему он в родной стране должен стать беженцем?» — говорит Сергей.

Сейчас Йозеф не смог поступить учиться: для этого тоже нужны действительные документы.

По мнению семьи, польские власти должны войти в положение и не требовать новых документов из Беларуси, поскольку на момент подачи заявления на польское гражданство все документы Йозефа были действительны, а рассмотрение дела затянулось не по вине ребёнка.

«Получается, его должны были защищать два государства, а в итоге не защитит ни одно?» — недоумевает Сергей.

Уже после того, как Сергей рассказал свою историю, из ужонда пришли обнадёживающие новости. Возможно, будет найден способ выдать Йозефу гражданство Польши без нового белoрусского паспорта. Дело должно быть рассмотрено до конца октября.

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