Вокруг БелАЭС установлена зона безопасности с особым правовым режимом 2 17.10.2023, 10:42

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Что это значит.

Правительство установило вокруг БелАЭС зону безопасности с особым правовым режимом. Это предусмотрено постановлением правительства, которое 17 октября официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, пишет zerkalo.io. Подобные меры приняты и для Объединенного института энергетических и ядерных исследований — Сосны.

В положении о зоне прописано, что эксплуатирующая организация должна принимать меры по «повышению антитеррористической защищенности» вместе с местным отделом КГБ, милицией, частью внутренних войск по охране станции. Органы безопасности будут проверять на обозначенной территории правомерность въезда (входа), пребывания и передвижения. Саму зону должны обозначить специальными знаками.

В ее границах запрещено находиться без документов, а также без разрешения снимать охрану БелАЭС, специальные грузы с ядерным материалом, объекты инфраструктуры физической защиты эксплуатирующей организации. Также запрещено проводить массовые мероприятия, оставлять машины, находиться с огнестрельным оружием и пиротехникой, выращивать высокорослые (более 100 см) сельхозкультуры, ловить рыбу и охотиться, копать окопы (территорию зоны не допускается использовать для оборудования «фортификационными сооружениями». — Прим. ред.), устанавливать фотоловушки.

Органы безопасности имеют право в пределах зоны проверять документы, проводить личный досмотр граждан и транспорта. Они также могут задерживать на срок до трех часов граждан в случае несанкционированного проникновения или попытки проникновения в зону безопасности.

Попасть в зону иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие за пределами Беларуси, могут только на основании письменного заявления не позднее чем за 45 дней до посещения. В отношении заявителей будет проводиться проверка. Им могут отказать во въезде, если будут сведения «о возможности причинения физическими лицами вреда национальной безопасности Республики Беларусь».

Жители Беларуси должны иметь при себе паспорт, либо вид на жительство, либо удостоверение, либо ID-карту, а также служебное удостоверение, водительское удостоверение или военный билет. Для работников станции и подрядчиков прописан въезд по постоянным и временным пропускам.

Спасатели смогут въезжать в зону без разрешений — для ликвидации пожаров и других чрезвычайных ситуаций.

«В случае обнаружения в зоне безопасности физического лица, находящегося в ней без законных оснований, уполномоченные должностные лица органов безопасности имеют право принять меры по удалению его за пределы зоны безопасности», — говорится в положении.

Как видно на снимке из документа, в зону входят деревни Авены, Шульники, Новодрожки, Валейкуны и Гроди. Положением налагаются ограничения на хозяйственную и иную деятельность в зоне безопасности. Ее можно вести по разрешению местных органов власти. При этом запрещается любая деятельность, которая создает помехи для охраны АЭС.

Подобные меры приняты и для Объединенного института энергетических и ядерных исследований — Сосны под Минском. Там в охранную зону населенные пункты не попали.

Этим же постановлением Совмина утверждено и положение о согласовании границ «санитарно-защитной зоны, зоны наблюдения ядерной установки и (или) пункта хранения, пункта захоронения и требования по их охране и использованию».

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