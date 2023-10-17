Стало известно, кто будет иметь большинство в польском Сенате 1 17.10.2023, 10:32

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Фото: Charter97.org

ЦИК страны обработал 99,55% бюллетеней.

В Польше продолжается подсчет голосов после парламентских выборов. ЦИК страны обработал 99,55% бюллетеней, пишет businessinsider.com.

В Сенате польская оппозиция будет иметь подавляющее большинство.

На выборах в Сенат лидирует «Право и Справедливость» с результатом 34,87 процента, вторая — «Гражданская коалиция», у которой 28,85 процента.

Третье место — у «Третьего пути» (11,56%).), дальше идет Конфедерация (6,77%.). Кандидаты от «Левых» набрали 5,28% голосов. Беспартийные — 4,92 процента.

«Сенатскому пакту» (соглашение польской оппозиции, которое подразумевает выставлять на округе только одного кандидата от трех партий — ред.) достанется 66 из 100 возможных мест.

«Гражданская коалиция» получит 41 мандат, «Третий путь» — 11, «Левые» — 9. В Сенат также вошли 5 кандидатов, баллотировавшихся от собственных комитетов.

Как писал сайт Charter97.org, на выборах в Сейм побеждает правящая партия «Право и Справедливость» — 35,41%. Прогнозируется, что у этой партии будет 196 депутатов.

«Гражданская коалиция» — 30,67% (около 158 депутатов).

«Третий путь» — 14,41% (61 депутат).

«Левые» — 8,60% (30 депутатов).

«Конфедерация» — 7,16% (15 депутатов).

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