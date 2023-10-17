Самый дорогой дом, который купили в сентябре, стоит почти миллион долларов 4 17.10.2023, 11:08

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За что такие деньги.

Самый дорогой дом, проданный в сентябре 2023 года, находится в престижной деревне Тарасово под Минском. Его купили за 931 тысячу долларов. Realt показал, как он выглядит.

Этот коттедж был построен в 2021 году по дизайнерскому проекту. Несущие стены выполнены из газосиликатных блоков, утеплены каменной ватой. Крыша — металлочерепица. Фасад дома выполнен вентилируемым фасадом из керамогранита. Общая площадь здания — 439 м², участка — 15 соток. Со всех сторон дом окружен элитными домами.

Дом представлен 2 жилыми и цокольным этажом. На первом этаже размещены кухня-гостиная на 89.5 м² с выходом на террасу, жилая комната, гардеробная и 2 санузла. На втором — 3 спальных комнаты с собственными гардеробными, 3 санузла и балкон.

На участке есть хозблок и зона для барбекю.

По данным НКА коттедж был продан за 931 тысячу долларов.

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