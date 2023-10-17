Пустой визит Telegram-канал «СерпомПо»

17.10.2023, 11:21

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Путин едет в КНР.

Путин едет в КНР для участия в форуме «Один пояс, один путь». Тащит с собой полкабинета министров, глав ЦБ, ВТБ, Сбербанка и своего друга Тимченко.

И, скорее всего, едет сам. Его помощник Ушаков анонсировал полномасштабные российско-китайские переговоры. «Не исключено, что лидеры пообщаются и тет-а-тет», - добавил он. А Си, как и Эрдоган, по слухам, категорически отказываются встречаться с двойниками. Поэтому и Си в марте, и Эрдоган в сентябре прилетали к Путину сами. Оба визита, кстати, были совершенно пустыми.

Сомнительно, что и сейчас будет толк. Ну, выступят с совместным призывом немедленно прекратить израильскую агрессию против мирной Палестины. А тет-а-тет, Путин, возможно, шепнет Си, что пора брать Тайвань, пока он отвлекает США на украинском фронте, а ХАМАС – на ближневосточном.

А может, все закончится демонстрацией того, что Путин вовсе не в международной изоляции: планируются его переговоры с тайским, вьетнамским, лаосским и монгольским товарищами.

Как тебе такое, Байден?

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