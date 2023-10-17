Лукашенко встречается с пособником террористов 5 17.10.2023, 11:38

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В Минск приехал ответственный за оружие представитель Ирана.

Александр Лукашенко, председатель «палатки» Владимир Андрейченко, председатель так называемого совета республики Наталья Кочанова и премьер Роман Головченко проведут сегодня встречу с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

Год назад агентство Reuters со ссылкой на иранских высокопоставленных чиновников и дипломатов сообщало, что именно Мохаммад Мохбер 6 октября 2022 года согласовал в Москве сделку по поставке России иранского оружия. Речь шла о ракетах класса «земля-земля» и дополнительных партиях ударных беспилотников.

Отметим, что Иран открыто поддержал террористов из ХАМАС после нападения на Израиль.

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