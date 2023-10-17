«Физическая работа на земле доставляет мне удовольствие и повышает жизненный тонус» 2 17.10.2023, 11:52

1,410

Белоруски рассказали про свой деревенский ЗОЖ.

Частенько дача ассоциируется с летом, шашлыком и гамаком. А еще это, конечно, грядки и посадки. В идеале — и теплица! У Таисии тоже есть свой дачный участок, на котором женщина в одиночку выращивает огромные урожаи. Но белоруска уверена: здоровье она здесь укрепляет, а не «зарывает». Оксана выращивает лаванду, а еще создала на даче небольшую мастерскую по переделке мебели. В отличие от подружек, героиня делает только те дачные дела, которые приносят ей удовольствие. Белоруски рассказали onliner.by, как найти идеальный баланс между хлопотами и здоровьем, а за и против дачного фитнеса перечислила врач-ревматолог.

«Дача для меня — это курорт местного назначения»

Таисии 51 год, и ее смело можно назвать дачным фанатом. При этом отношения к даче как к «газону с гамаком» у героини нет. На участке в 20 соток отлично уживаются и грядки, и волейбольная площадка, и целый спортивный городок — его когда-то сделал муж белоруски для детей и их друзей. Здесь и бильярд, и настольный теннис, и та самая шведская стенка для лазания. Так что у героини получилось создать дачный баланс: есть чем заняться по части высадки, но и отдохнуть под ароматы шашлыка местечко тоже найдется.

— Пользу дачи я оцениваю в комплексе, — объясняет Таисия. — Я не занимаюсь только грядками или только отдыхом, все друг друга дополняет. Вообще, для меня дача — это курорт местного значения, на котором есть все.

Белоруска рассказывает, что на даче даже занимается спортом. Он в жизни Таисии был всегда: и аэробика, и бассейн, а теперь йога. После прополок и посадок героиня катается на велосипеде, гуляет или занимается йогой. Физическая активность не только поддерживает форму, но и готовит к дачным нагрузкам.

— Каждое утро на даче у меня начинается так: я просыпаюсь, выпиваю два стакана воды, — делится своим дачным распорядком белоруска. — Потом выхожу на улицу и делаю зарядку на свежем воздухе. Причем это разминка из йоги. Дальше собираюсь и, если это будний день, отправляюсь на работу.

Главное преимущество своего дачного поселка героиня видит в близости к городу — всего 11 километров до Гомеля. По словам Таисии, это был важный аргумент при выборе. На работу в теплое время года героиня ездит прямо с дачи: под рукой свое авто.

— Летом я занимаюсь дачными делами до темноты. Что-то пропалываю, поливаю — словом, делаю все, что требуется по сезону. Субботу и первую половину воскресенья я также занимаюсь дачными делами. А вот после обеда и до вечера в воскресенье только отдыхаю. Могу просто пойти погулять или сходить на речку.

Кстати, о прогулках. Каждый вечер в будний день Таисия гуляет по собственной березовой роще. Этот ритуал обязателен перед сном — 20—30 минут спокойного шага. Откуда силы на прогулки после дня в огороде? Секрет женщины — в планировании дел.

— Физический труд на даче для меня проходит относительно без напряжения. Все же я человек подготовленный и через силу не корячусь. Составляю себе план дел: что-то выполню, а если устану, то больше делать не буду. Перегрузок я стараюсь избегать.

На даче я все время и могу делать все постепенно — в этом отличие от тех, кто приезжает, упахивается за выходные и в понедельник уезжает на работу. Планирую работы так, чтобы они компенсировали друг друга.

Например, если я два часа полола, то следующие два делаю что-то в горизонтальном положении. Позанималась помидорами, а потом пошла собирать ягоды. Ни спину, ни ноги, ни руки я не нагружаю сверх меры, чтобы на следующий день я могла вернуться к работе и не чувствовать боль.

Из дачных дел самое любимое занятие героини — это выращивание. Процесс, когда из крохотного семечка вырастает что-то большое и вкусное, — настоящая магия. Но и труда все это требует круглый год.

— Сначала высаживаю рассаду: оно все такое крохотное! Чтобы вы понимали, весь процесс начинается с февраля: заготовка посадочного материала, высаживание, уход, пересадка в грунт…

По сути, ты живешь этим весь год!

Раньше все дачные дела героиня делила пополам с мужем. По словам Таисии, у них был идеальный дуэт: ей нравилось сажать и выращивать, а мужу — собирать. Но три года назад мужчины не стало. Теперь все дела белоруска делает сама, по возможности помогает сын.

— В холодное время года все будни я провожу в городе, но по выходным все равно приезжаю на дачу. Получается, что за городом я нахожусь практически все время! Когда мы планировали покупку и строительство, то задумывали именно летний вариант. Дача находится рядом с городом, и проводить все коммуникации не было смысла. А вообще, здесь созданы все условия: есть и бойлер с горячей водой, и стиральная машина, и канализация — никакого дискомфорта. Все как в квартире, но на свежем воздухе!

И все же дача требует сил и времени. Возможно, героиня планирует потихоньку отказываться от выращивания помидоров и картошки в пользу гамака и книжки? Как бы не так.

— На даче мы даже устраивали выпускной вечер для дочери и ее одноклассников! — с гордостью рассказывает женщина. — Жизнь здесь — это свежий воздух, правильные продукты, которые выращиваешь сам, даже вода особенная — из своей скважины.

Физическая работа на земле доставляет мне удовольствие и повышает жизненный тонус.

Я не хочу отказываться от дачных дел. Даже наоборот: рекламирую дачу всем коллегам и знакомым.

«Упахиваться на даче не вижу смысла»

Оксане 55 лет, и своей дачей она обзавелась не так давно. В 2019 году вместе с мужем купили бетонную коробку и участок в поселке. Причем в Минске героиня тоже живет в частном доме — хозяйские дела нон-стоп. Так что это не история про то, что «надоела панелька, захотелось пожить свободнее». Тут дело в природе рядом с Неманом — в нее Оксана влюбилась с первого взгляда. И понеслось. Даже сейчас, в непредсказуемую октябрьскую погоду, женщина все время проводит в дачном домике.

— Сейчас на даче я занимаюсь любимыми делами, — признается белоруска. — Переделываю мебель, вышиваю, занимаюсь дизайном и обустройством дома. А еще встречаю рассветы и просто релаксирую. Каждое утро просыпаюсь и улыбаюсь — настолько хорошо мне здесь.

От дома Оксаны до речки всего минут 15—20 пешком. Поэтому прогулки к берегу обязательны ежедневно. А летом можно еще и искупаться. Правда, в теплое время года здесь постоянно разбивают палаточные лагеря, и найти свободное место бывает сложно. Осенью же дачники и местные остаются наедине с природой. Порой грань между людьми и диким миром стирается совсем.

— У нас пока нет забора, а участок примыкает к лесу. Поэтому к нам забегал наш собственный заяц, как мы в шутку его называли. Приходилось защищать от него деревья ветками! А недавно ночью к нам на участок зашла косуля. Она издавала непередаваемые звуки, чем-то похожие на кашель, — так они ведут себя во время брачного сезона.

Но здешней природы я не боюсь — и она отвечает мне взаимностью.

Еще одно преимущество расположения дачи — лес. По словам белоруски, в грибной сезон она ходит туда каждый день, да и круглый год можно просто пойти и побродить. Но, конечно, нужно выделять время и на дачные дела. К ним у Оксаны свой подход.

— Сейчас у меня нет грядок, пока что я не назову себя огородником. Здесь и климат такой: чтобы что-то росло, нужно постоянно поливать. В этом сезоне я попробовала высадить на даче лаванду — здешняя почва ей понравилось. Посадила 20 кустиков — это потребовало времени и сил на подготовку земли, высадку. В будущем хотела бы вырастить здесь настоящее лавандовое поле!

«Урожай» пойдет на создание венков и другой красоты. По словам героини, высадка лаванды не потребовала больших физических затрат. Главное — это зарядиться идеей, тогда все будет посильно. А еще не следует забывать про баланс и не превращать дачу в каторгу.

— У меня нет обязаловки на даче, — расставляет приоритеты Оксана.

— Я не ставлю перед собой цель упахиваться здесь. Каждый день потихоньку выхожу, занимаюсь физической активностью. И делаю это так, чтобы телу было приятно.

Дача подарила мне спокойствие, в душе полный штиль. Нервная система здесь приходит в порядок на все сто процентов! У меня есть подруга, которая на даче постоянно беспокоится: тут не успела, это нужно сделать. А кому нужно? Я не делаю как все.

А вот обустройство дачного домика потребовало много собственных сил. Все нужно было делать практически с нуля: и коммуникации, и обустройство. Одно из занятий, которое Оксана нашла для себя здесь, — редизайн мебели. Хотелось навести в доме особенный уют.

— Современная мебель мне не очень нравится по качеству, я называю ее опилками. А сюда, на дачу, хотелось чего-то более качественного. Поэтому появилась идея найти что-то старое — те же немецкие или польские гарнитуры шестидесятых и семидесятых — и переделать. Сначала переделала кресло — мне понравилось. Потом начала искать объявления о продаже мебели.

Так в дачном домике появился комод. «Основа» была куплена за 20 рублей. Дальше героиня зачистила его от старой краски, отшлифовала, покрасила. С учетом всех расходов комод в итоге обошелся примерно в 90 рублей. Некоторая мебель и вовсе появлялась дома случайно: например, стул героиня нашла на помойке, принесла домой и полностью переделала. Позже Оксана спасет еще и картину из такого «злачного места» — почистит и впишет в интерьер. Поэтому дача для героини — это настоящая мастерская, где она полностью делает все сама.

Еще одно дачное хобби — это вязание крючком. На даче у Оксаны нет телевизора, так что вязание отлично заполняет время в осенние вечера. По словам героини, в этом есть что-то особенно уютное и домашнее.

— Вполне возможно, что однажды у меня появится теплица или какие-то грядки. Пока что хватает других дел. Вот сегодня я хожу по участку и выкапываю хмызняк. Но даже это делаю в удовольствие!

Это даже приятно: помашешь лопатой, почувствуешь свое тело.

Врач-ревматолог: «Осенью пациенты приходят на прием, как только закончат копать картошку»

Обо всех особенностях «дачного фитнеса» мы поговорили с врачом-ревматологом медицинского центра «Кравира» Инной Баштовой. Мы привыкли, что дача — это история либо про постоянную работу на грядках, либо про газон и ничегонеделание. А как лучше для здоровья?

— От дачных занятий, безусловно, есть польза, — объясняет эксперт. — Но только в том случае, если это приносит удовольствие и не сказывается негативно на здоровье.

Не должно быть так, что сегодня вскапывала грядки, а завтра весь день лежу.

Но есть категория людей, которым дачный фитнес показан в минимальной дозировке (а может быть, вовсе противопоказан). Например, минимум нагрузок допускается для тех, у кого уже есть проблемы с суставами. Отдельно врач останавливается и на здоровье женщин.

— Дачницам старше 40 лет лучше избегать работ, которые нужно делать на коленях. Если же работа требует нахождения в такой позе, то нужно использовать специальные подкладки под коленные суставы или работать в наколенниках — ортезах. Они уменьшают нагрузку на суставы и правильно распределяют ее.

Если проблемы с суставами уже есть у женщин моложе 40 лет, игнорировать ортезы тоже не стоит. Это касается и тех, у кого были серьезные травмы. В противном случае, уверена врач, проблем со здоровьем не избежать.

— В конце дачного сезона, после той же выкопанной картошки ко мне часто обращаются пациенты: у них болят все суставы, спина. Так часто бывает с теми, у кого нет хорошей физической подготовки.

Серьезная нагрузка от дачных дел может быть большим стрессом для организма: болят и суставы, и связки, и мышцы. Но если нет хронических заболеваний, то болевые ощущения проходят после отдыха.

По словам врача, если боль отпускает, стоит только немного полежать, то беспокоиться не нужно. Но нужно обязательно уделить время профилактике возможных проблем от дачных нагрузок. А вот если болевой синдром появляется даже при минимальных действиях, возникает припухлость или локально поднимается температура, то лучше не игнорировать такое состояние и проконсультироваться с врачом.

По словам Инны, дачники часто обращаются к ней по двум поводам: осенью — поправить здоровье, весной — набраться сил на новые свершения. Оказывается, готовиться к сезону посадок нужно не только земле. Так что самое время не только закупать семена для огорода, но и позаботиться о здоровье суставов и костей.

— Женщине, у которой есть заболевания костной ткани (остеопороз, остеопения) и уже вступившей в состояние менопаузы, необходимо принимать препараты кальция.

Это связано с тем, что с наступлением менопаузы кальций сильнее вымывается, угасают женские половые гормоны, которые участвуют в костно-суставном метаболизме.

Чтобы кальций хорошо усваивался, важно также принимать витамин D. Это общая рекомендация для всех женщин вне зависимости от уровня физической активности или объема дачных дел.

Но даже если организм укреплен, слишком усердные занятия дачными делами пошатнут даже самое крепкое здоровье. Чтобы этого не произошло, врач дает несколько полезных рекомендаций. Все это можно легко совмещать с дачными заботами.

— Есть специальные комплексы лечебной физкультуры, которые направлены на поддержание здоровья суставов. Хорошо подойдут занятия в воде: например, плавание в дачном бассейне. В воде расслабляются все группы мышц, нет нагрузки на суставы. Кстати, для последних полезна еще и дыхательная гимнастика. Также приветствуется ходьба на ровном месте, езда на велосипеде. Если не знаете, какие упражнения нужны именно вам, сколько раз и как правильно их делать, то разобраться поможет врач-ревматолог.

Если планируются дачные дела в холодное время года, то специалист рекомендует запастись перчатками. Суставы очень не любят холод, так что высаживаем, обрезаем или обрабатываем что-то на участке, только держа руки в тепле. Врач также советует хорошо утеплить все тело: ощущение тепла в порыве работы может быть ложным, а за переохлаждение организм спасибо не скажет.

Еще один дачный враг для организма, по словам эксперта, — это долгое нахождение в одной позе. Те, кто хоть раз засаживал огород, точно вспомнят это ощущение затекшего тела. Оказывается, терпеть такое состояние нельзя, лучше сделать паузу.

— Мы не рекомендуем долго стоять, сидеть или находиться в любом статическом состоянии. Так нарушается кровообращение, в суставы не поступают питательные вещества. Они сигнализируют об этом мозгу — поэтому мы ощущаем боль.

Продолжать заниматься чем-то, превозмогая неприятные ощущения, не стоит.

Лучше ввести привычку менять положение каждые полчаса. Если затекла спина, то можно пойти прогуляться, а потом вернуться к работе.

А чтобы тело не подводило, нужно уделять внимание и мышцам. Часто они слабеют из-за малоподвижного образа жизни и уже не могут правильно поддерживать суставы. Поэтому даже молодым людям все чаще ставят диагноз «артроз» (это заболевание, при котором постепенно разрушаются хрящевые пластины), который обычно встречается у людей в возрасте. Так что врач рекомендует всем двигаться побольше, главное — поддерживать здоровый баланс.

— В дачных делах, как и в спорте, нужно соблюдать меру. Чувствуется усталость? Тогда лучше пойти и полежать.

А если человек чувствует себя хорошо, то возрастного ограничения для дачных дел нет. Хватать сил на них может и в 85 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».