Массированный удар по аэродромам: Воздушные силы Украины раскрыли цель операции 1 17.10.2023, 11:53

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Россияне потеряли много техники.

Поражение российских военных аэродромов является важной стратегической целью для Украины, поскольку эти аэродромы являются базами для расположения вертолетов, которые операционно действуют близко к линии фронта. Они способны использовать противотанковые управляемые ракеты для атаки военной техники украинских сил. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Что, как и чем было поражено я не имею возможности вам об этом говорить. Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует – Ка-52, Ми-24 – безусловно, что это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии.

Враг пытается вертолеты держать ближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно не далеко от линии фронта... к сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно, собственно, 10 + километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас», - пояснил Игнат.

В то же время, мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что возле временно оккупированного Бердянска взрывы начались ночью примерно в 2 часа ночи. В конце концов стало известно, что враг также понес огромные потери в своем оружии.

«Сегодня мы уже имеем официальное подтверждение, что была ликвидация вблизи Бердянского аэропорта, где враг также разместил свою военную базу и склады с боеприпасами», – сказал мэр Мелитополя.

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