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Массированный удар по аэродромам: Воздушные силы Украины раскрыли цель операции

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  • 17.10.2023, 11:53
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Массированный удар по аэродромам: Воздушные силы Украины раскрыли цель операции

Россияне потеряли много техники.

Поражение российских военных аэродромов является важной стратегической целью для Украины, поскольку эти аэродромы являются базами для расположения вертолетов, которые операционно действуют близко к линии фронта. Они способны использовать противотанковые управляемые ракеты для атаки военной техники украинских сил. Об этом заявил в эфире «Радио Свобода» представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Что, как и чем было поражено я не имею возможности вам об этом говорить. Но в конце концов поражение такой техники как вертолеты противника, которые он использует – Ка-52, Ми-24 – безусловно, что это хорошо для нас. Потому что вертолеты вместе с тактической авиацией постоянно работают на фронте и на передней линии.

Враг пытается вертолеты держать ближе к линии боевого столкновения, как это было в Чернобаевке. И здесь Луганск, Бердянск это непосредственно не далеко от линии фронта... к сожалению, у оккупантов вертолетная техника более современная, более современное вооружение. Есть противотанковые управляемые ракеты с большой дальностью применения. Вертолеты работают постоянно, собственно, 10 + километров от линии боевого столкновения. Поэтому поражение такой техники является вполне важным для нас», - пояснил Игнат.

В то же время, мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона рассказал, что возле временно оккупированного Бердянска взрывы начались ночью примерно в 2 часа ночи. В конце концов стало известно, что враг также понес огромные потери в своем оружии.

«Сегодня мы уже имеем официальное подтверждение, что была ликвидация вблизи Бердянского аэропорта, где враг также разместил свою военную базу и склады с боеприпасами», – сказал мэр Мелитополя.

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