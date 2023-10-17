Ученые: Человеческое сознание может появляться еще до рождения 2 17.10.2023, 11:54

1,478

Новорожденные демонстрируют богатый набор реакций в ответ на стимулы.

Сознанием называют такое состояние психической жизни организма, когда он способен переживать субъективный опыт в ответ на события внешнего мира, своего тела, а также отдавать себе отчет об этих событиях и своей реакции на них, передает naked-science.ru.

С сознанием тесно связано понятие самосознания — осознание себя отдельно от остального мира и других людей. Считается, что самосознание есть не только у человека, но и у высших приматов (шимпанзе, горилл, орангутанов), а также у слонов и дельфинов. Проще говоря, самосознание — это внутреннее ощущение своей индивидуальности, а сознание — способность ощущать окружающий мир и анализировать события, происходящие внутри и вне организма.

Проблема появления сознания — одна из ключевых в биологии, психологии и философии. Как именно и на каком этапе онто- и филогенеза появляется сознание — неизвестно, хотя на эту тему существует много разных теорий. Если говорить о человеке, то, согласно одним концепциям, сознание возникает спустя несколько месяцев после рождения, незадолго до того, как ребенку исполнится год (или даже намного позже). Другие утверждают, что первые проблески сознания появляются уже вскоре после появления на свет. Третьи вовсе считают, что оно появляется до рождения.

К такому же выводу пришли нейробиологи и психологи из университетов Монаша (Австралия), Тюбингена (Германия), Миннесоты (США) и Тринити-колледжа в Дублине (Ирландия), проанализировав литературу на эту тему. Выводы представлены в журнале Trends in Cognitive Sciences. По мнению ученых, есть достаточно доказательств в пользу того, что сознание человека появляется очень рано, задолго до рождения.

Об этом свидетельствуют исследования показателей внимания, интеграции информации от различных органов чувств, а также физические маркеры, участвующие в эмоции удивления и переориентации внимания. Обобщив выводы этих работ, ученые пришли к собственному: новорожденные могут интегрировать сенсорные и развивающиеся когнитивные реакции в целостный сознательный опыт, чтобы понимать действия других и планировать собственные реакции, а значит, сознание появляется у них до рождения.

Доношенные новорожденные дети демонстрируют стремление к фиксации зрения, у них наблюдается богатый набор реакций в ответ на неприятные стимулы. Маленькие дети способны отличить голос своей матери от голоса незнакомца, как и яркие проявления выражения радости либо отвращения на лице. Эти способности отличают младенцев от людей с тяжелыми повреждениями головного мозга, которые страдают синдромом так называемого невосприимчивого бодрствования — «вегетативного» или посткоматозного состояния. Считается, что такие пациенты находятся в некоем частичном возбуждении, но не пребывают в истинном сознании. Поведение младенцев выглядит иначе.

Однако, вероятно, «включение» сознания как такового происходит не сразу после его «появления», а постепенно, по мере слияния синапсов и построения когнитивных моделей. При этом вопросы о том, можно ли назвать сознание младенца частичным или полным, видит ли плод сны, пока все еще далеки от получения ответа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».