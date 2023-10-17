«Четверица»

Обожествивший себя и Путина патриарх Кирилл стал героем пародийного флешмоба.

В сети уже несколько дней идет флешмоб с фотожабами патриарха РПЦ Кирилла. После того, как СМИ обратили внимание на портрет патриарха, встроенный в икону Рублева «Святая троица», пользователи начали «вклеивать» святейшего в самые известные картины и фотографии.

Так, патриарх стал героем «Крика» Мунка (фото 1), «Апофеоза войны» Верещагина (фото 2), «Рождения Венеры» Боттичелли (фото 3), побывал в турне с группой Битлз (фото 4) и даже примерил на себя образ Скруджа МакДака (фото 5).

Портрет патриарха Кирилла на фоне «Троицы» выставили в Даниловском монастыре в Москве. Патриарх изображен в самом центре иконы, закрывая собой жертвенную чашу, символизирующую страдания Христа и, частично, ангелов (символизирующих Отца, Сына и Святого Духа). Патриарх «обожился и стал четвертым лицом Троицы прямо при жизни», — прокомментировал репродукцию иконы лишенный сана в РПЦ диакон Андрей Кураев. Вчера он объявил о том, что покидает Россию.

«Похоже, Патриарх Кирилл убрал гордыню из списка смертных грехов, добавив свое изображение на иконе Троицы», «Была Троица, стала Чертверица», — смеются пользователи социальной сети X.

Патриарх Кирилл и РПЦ поддерживают вторжение в Украину и в свою очередь обожествляют Путина. В прошлом году патриарх предложил молитву о «здравии Владимира Владимировича» и намекал на статус Путина как «помазанника Божьего». Весной также стало известно об иконах с изображением Путина. «Единая Россия» отправляла их солдатам на фронт в посылках с вещами первой необходимости. Иконы с изображением президента можно приобрести и в онлайн-магазинах, цены на них доходят до 1,5 млн руб.

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