Силовики задерживают работников «Нафтана» прямо на проходной 16 17.10.2023, 12:02

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На предприятии — хапун.

На новополоцком заводе «Нафтан» идут задержания, пишет телеграм-канал «Нафтан» против экстремизма».

«Сегодня утром, 17 октября 2023 года, проходит хапун, в этот раз на территории завода ОАО «Нафтан». Сообщается о задержаниях работников на проходной предприятия», – говорится в сообщении.

Авторы напоминают, что в последний раз массовые задержания проходили в проектно-конструкторской службе «Полимира». Тогда был задержан практически весь штат сотрудников. Они подверглись допросам-обыскам, штрафам и суткам.

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