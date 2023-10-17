«Минус 100 «мобиков»: ВСУ разнесли базу оккупантов возле Мелитополя 17.10.2023, 12:14

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Уничтожен склад с боеприпасами.

Вчера украинская артиллерия нанесла серию ударов по тренировочной базе российской армии на побережье Молочного лимана, пишет «Диалог».

Изначально жители оккупированного Мелитополя и близлежащих населенных пунктов решили, что звуки «хлопков» – это учения со стороны мобилизованных, написал мэр города Иван Федоров на своей странице в Telegram-канале.

Однако сегодня стало известно, что это были не военные учения, а «пламенный привет» оккупантам от ВСУ. Со слов Федорова, на побережье Молочного лимана находится не одна такая база, куда оккупанты свозят всех мобилизованных. Там не только проходят военные учения, но и находится склад с оружием и боеприпасами. Вот накануне одну из таких баз и уничтожили. Плюс ликвидированы около 100 оккупантов.

Одновременно с этим враг активно готовится к обороне Токмака. Со слов Федорова, сейчас в городе на одного местного жителя приходится целых 7 оккупантов. Оккупационная власть уже вывезла свои семьи в Мелитополь.

А экс-командир одного из батальонов «Айдара» Евгений Дикий заявил, что для армии Путина Токмак играет важную роль, поэтому город постоянно укрепляют. Кроме так называемой «линии Суровикина», враг создал дополнительные три кольца обороны вокруг Токмака. Месяц назад МО РФ перебросило в район Токмака четыре десантные дивизии. При этом якобы две из них уже понесли большие потери на Запорожском направлении. В РФ планируют, что десантники будут держать круговую оборону, а не штурмовать позиции ВСУ.

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