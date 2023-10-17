Хорошая мина при плохой игре Виталий Портников

17.10.2023, 12:33

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Виталий Портников

Зачем Путину Авдеевка?

По данным ISW, россиянам не удалось осуществить успешное наступление на Авдеевку. Оккупанты пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Они подчеркивают, что действительно заинтересованы в перехвате стратегической инициативы и якобы контролируют территорию Авдеевского коксохимического завода.

Авдеевка нужна врагу для мобилизационного ресурса.

Однако никаких реальных подтверждений этим сообщениям нет. У аналитиков Института изучения войны как раз противоположное мнение. Несмотря на незначительное продвижение оккупантов в районе Авдеевки, им не удалось выполнить главную задачу по завладению этим городом.

Следует осознать, что битва за Авдеевку связана не с попыткой захватить этот город, а с желанием хотя бы до конца этого года выполнить задачу, которую поставил перед захватчиками президент Владимир Путин еще в феврале прошлого года – оккупировать всю территорию Донецкой области.

Мы уже как-то подзабыли, что так называемая специальная военная операция вообще начиналась под предлогом восстановления территориальной целостности квазиреспублик Донецкой и Луганской областей, фиктивную независимость которых Путин признал за день до большого нападения на Украину.

Если оккупантам не удается установить контроль над всеми населенными пунктами этих областей, то политическая цель этой спецоперации теряет смысл. Приходится откровенно признавать, что у войны Путина против Украины были совсем другие задачи.

Наступление оккупантов в Донецкой области захлебнулось буквально в первые месяцы большой войны. Сейчас они пытаются его восстановить именно для того, чтобы борьба Путина с Украиной приобрела логический смысл. Еще одна причина наступления – превратить Донбасс в плацдарм для продвижения на другие регионы Украины.

Речь идет не только о военном плацдарме, но и о мобилизационном ресурсе. Практика последних месяцев демонстрирует, что Россия устраивает настоящую охоту на мужчин на оккупированных территориях Украины. Она жертвует жизнями оказавшихся в оккупации людей для того, чтобы уменьшить социальное напряжение в российском обществе.

Как видим, значительных успехов россиянам добиться не удается, хотя наступление и совпало с началом войны на Ближнем Востоке. Очевидно, что в Кремле надеялись, что внимание международного сообщества теперь будет приковано к происходящему в Израиле и на территории Сектора Газы. То есть если бы наступление на Авдеевку закончилось для оккупантов хорошо, то они пошли бы в наступательные действия без опасений, что у Запада будут технические возможности для помощи Украины.

Путин с радостью принял начало войны на Ближнем Востоке, а российские пропагандисты не могли скрыть своего удовольствия. Глобализируемая война отвечает российским намерениям.

Случилось не так, как хотели россияне – Авдеевка находится под контролем ВСУ. Российское наступление замедляется и, кроме того, оккупантам приходится сдерживать наступление украинских военных на свои позиции. Несмотря на то, что россияне говорят, что это наступление уже кончилось, им все равно приходится удерживать значительные ресурсы на позициях столкновения. А этих ресурсов не хватает на других участках фронта.

В ближайшее время россиянам не удастся улучшить свои позиции на фронте. Требование Путина по захвату всего Донбасса так и останется не выполненным. Однако российские генералы не оставят попыток выполнить эту задачу, ведь от этого зависит их карьера.

Виталий Портников, Youtube

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