После Израиля и Карабаха: где в мире может разгореться новый конфликт 17.10.2023, 13:08

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Фото: Getty Images

Балканы и не только.

В мире существует много региональных конфликтов, которые находятся либо в горячей фазе войны, как агрессия РФ против Украины, либо заморожены, и как те пороховые бочки только и ждут искры, чтобы взорваться. Где эти «болевые точки» планеты, что стало причиной их появления, и могут ли они перерасти в новые войны, – ниже в материале журналиста РБК-Украина Дмитрия Левицкого.

На фоне полномасштабной войны в Украине произошло резкое обострение еще одного даже более давнего конфликта между Израилем и палестинцами на Ближнем Востоке. Этот конфликт продолжается еще с середины прошлого века, но в этом октябре разгорелся с новой силой.

Иногда конфликты, считавшиеся вечными, могут внезапно разрешиться. Ярким примером можно назвать Нагорный Карабах. Войны за этот регион Азербайджан и Армения вели еще с 1991 года, но в прошлом сентябре спор фактически разрешился через несколько дней после капитуляции непризнанного Нагорного Карабаха под давлением азербайджанской армии. Однако есть риск, что Баку на этом не остановится. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Азербайджан может в ближайшие недели вторгнуться в Армению.

Карабахский конфликт – лишь один из конфликтов на постсоветском пространстве, много лет искусственно поддерживаемых и подогреваемых Россией. Другими примерами, в частности, являются вопрос Приднестровья в Молдове и оккупированные россиянами грузинские Южная Осетия и Абхазия, которые еще ждут своего решения. Однако подобных конфликтов хватает и в других частях света.

Китай vs Китай

В 20-х годах прошлого столетия в Китае разгорелась гражданская война между правительством партии Гоминьдан и войсками Коммунистической партии. Результатом противостояния стало поражение правительства Гоминьдана и бегство его лидера Чан Кайши вместе со сторонниками на остров Тайвань. Там Кайши учредил китайское правительство в изгнании и назвал остров - Китайской республикой. Первоначально Тайвань был авторитарным, но со временем трансформировался в демократию.

Сначала многие западные страны считали Тайвань подлинным китайским правительством. Он даже занимал место в Совбезе ООН. Однако в 70-х годах все изменилось, когда некоторые страны Совбеза ООН стали говорить, что Тайвань не может представлять сотни миллионов людей, проживающих на материковом Китае.

В 1971 году место Тайваня в СБ ООН занял Пекин. Через восемь лет США установили с коммунистическим Китаем дипломатические отношения, что повлекло за собой изменение отношения остального мира к Тайваню. С тех пор количество стран, официально признававших Тайвань, резко начало сокращаться. На сегодняшний день его независимость признают всего 15 стран. Украины в этом списке нет.

Китай считает Тайвань своим, но в 80-х Пекин предлагал Тайбэю вариант существования «одна страна, две системы». Он предусматривал автономию в случае присоединения Тайваня к материковому Китаю. Так Пекин вернул себе Гонконг и Макао, а вот Тайвань отклонил это предложение. В 2000 году новый тайваньский президент от Демократической прогрессивной партии вообще выступил за провозглашение отдельного государства.

Со сменой власти изменялась и позиция острова по отношению к Китаю. Одни пытались улучшить отношения с Пекином через экономические связи, другие же были против сближения. Сегодня остров возглавляет представительница прогрессивных демократов Цай Инвэн, выступающая за независимость Тайваня.

Китай не разделяет этих стремлений Тайваня. Еще в 2005 году Пекин принял «закон против отделения», позволявший использовать «немирные средства» против Тайваня, если тот попытается отделиться. Сегодня же риторика Китая касательно возвращения Тайваня только усиливается.

В своих речах действующий лидер Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин не раз заявлял об «исторической необходимости» и «стремлении народа» вернуть Тайвань, а также подчеркивал, что «ни одна сила не сможет этому помешать». В мае этого года американская разведка заявила о подготовке Китая к войне. Но разведсообщество считает, что сейчас Пекин предпочитает мирное воссоединение с Тайванем.

В прошлом году Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня. Учения, которые называли репетицией китайской интервенции, предполагали изоляцию острова, имитацию ракетных ударов и высадку десанта. Все указывало на то, что Китай действительно готовится к войне. Вероятно, от этого шага Пекин сдерживает позиция США по поводу Тайваня.

США – главный союзник Тайваня, хотя официально его не признают и публично придерживаются позиции «одного Китая». В целом, такой статус-кво устраивает как Тайвань, так и Штаты, ведь можно поддерживать отношения и экономически сотрудничать, не портя при этом отношения с Пекином.

Однако, чем жестче становится риторика Пекина по Тайваню, тем резче на нее отвечают в Вашингтоне. Так, президент США Джо Байден минувшей осенью не исключал, что американские войска будут защищать Тайвань в случае нападения Китая. В Белом доме после этого отрицали изменение политики США по Тайваню.

Как сказал в комментарии РБК-Украина руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона Центра исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта, все свидетельствует о подготовке Китая к войне. И по расчетам он достигнет необходимого военного потенциала уже в 2027 году.

Тайвань тоже не отстает и начинает готовиться к защите, конечно же не без помощи США. Так, в конце августа этого года Байден одобрил выделение 80 млн долларов Тайваню для укрепления его самообороны. А в сентябре Тайвань спустил на воду свою первую собственную подлодку, еще одну планируют построить к 2027 году.

Но даже с оружием от США в армии Тайваня, численностью 165 тысяч человек, вряд ли есть шансы против более двух миллионной армии Китая. По словам Пойты, существует четыре возможных сценария войны Китая с Тайванем. Первый – блокада острова китайскими войсками. Второй заключается в вынуждении властей Тайваня капитулировать с помощью ракетных ударов. Третий включает еще и применение авиации. А четвертый – высадка на Тайвань китайских войск с последующим захватом Тайбэя и всего острова.

Однако, какой из этих сценариев выберет Пекин и решит ли он силой «воссоединяться» с Тайванем, известно лишь военно-политическому руководству Китая. Хотя американцы и усиливают свое присутствие в регионе, посылая недвусмысленные сигналы Китаю, Пекин, как отмечает Пойта, может ядерным шантажом сдержать США от непосредственного участия в возможном конфликте с Тайванем. Но, как на самом деле могут развиваться события, сегодня спрогнозировать сегодня сложно, подытожил эксперт.

Конфликт на 38-й параллели

Во время Второй мировой войны союзники освободили Корею из-под японской оккупации и поделили ее подобно Берлину. Так, Корею разделили на Северную (оккупированную СССР) и Южную (контролируемую Соединенными Штатами). Граница между Севером и Югом проходила и сейчас проходит вблизи 38 параллели.

Сначала СССР и американцы планировали объединить Корею в одно государство, проведя единые выборы под протекторатом ООН. Но «холодная война» внесла в эти планы свои коррективы и совместные выборы не состоялись. При поддержке США выборы все же прошли в южной части в 1948 году. И уже новоизбранный президент Ли Синман провозгласил создание Корейской Республики, которую сегодня обычно называют Южной Кореей.

Власть на севере Кореи принадлежала коммунистам. В 1946 году к власти пришла Трудовая партия Кореи во главе с Ким Ир Сеном, чьи партизанские отряды в составе Красной армии воевали против Японии. В 1948 году, через несколько недель после появления Республики Корея, было провозглашено создание Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), которую возглавил Ким Ир Сен.

После того, как США и СССР вывели свои войска из Корейского полуострова, они стали меньше уделять внимание Кореям. США были заняты сдерживанием распространения коммунизма на восток, а СССР – гражданской войной в Китае. В это время Ким Ир Сен готовился к покорению Юга.

В июне 1950 года Северная Корея, заручившись поддержкой СССР, пересекла 38 параллель и вторглась в Южную. В тот же день Совбез ООН проголосовал за военную миссию под руководством США. Позже в войну вмешались СССР и коммунистический Китай. Корейская война длилась до июля 1953 года. Результатом войны не стало воссоединение Корей и оба государства остались в своих довоенных границах. Фактически – конфликт заморожен.

Через несколько лет после завершения войны КНДР решила получить собственное ядерное оружие. В этом ей помогали СССР и Китай. В 2005 году северокорейцы впервые публично объявили, что получили «ядерку», а в 2015-м КНДР провела ядерные испытания, которые в прямом смысле ощутил мир, поскольку подрыв бомбы повлек за собой землетрясение.

Хотя армия КНДР сегодня уступает южнокорейской, но наличие у Пхеньяна ядерного оружия создает угрозу для всего мира. Так, Северная Корея якобы испытывает свои ракеты, запуская их в сторону Японии. И никто не знает, когда та ракета будет не тренировочной.

Во время президентства Дональда Трампа США пытались деэскалировать отношения с Пхеньяном. Трамп даже побывал на северокорейской территории (впервые в истории США), а также пытался договориться с Ким Чен Ыном о ядерной демилитаризации Северной Кореи в обмен на снятие санкций. Однако ни до чего конкретного дело так и не дошло. И дальше ситуация только продолжает обостряться.

Ядерное противостояние

Еще одним региональным конфликтом, который может привести к ядерной войне, является противостояние между Индией и Пакистаном. Оно тянется со времен обретения независимости от колониальной Британии. Движение за независимость от британцев возглавляли две организации – индийский Национальный конгресс и Мусульманская лига. Но конфликт между их лидерами позже привел к расколу и разделению Британской Индии на два государства – Индию и Пакистан.

После выхода из региона в 1947 году Британия бросила на произвол судьбы 565 княжеств, у которых был выбор – остаться независимыми или присоединиться к Индии или Пакистану. Большинство княжеств стали частью Индии или Пакистана в зависимости от расположения и господствующей религии. Но одно из княжеств стало центром противостояния, которое длится по сей день. Речь о Кашмире.

Большинство населения Кашмира составляли мусульмане, но правителем княжества был индуист Хари Сингх. Он не присоединился ни к одной из стран и максимально оттягивал это решение. Это привело к восстанию, а также вторжению пуштунов из Пакистана в Кашмир. В результате Сингх попросил Индию о военной помощи, а Пакистан в ответ ввел свои войска в Кашмир. Так, в 1947 году началась первая индийско-пакистанская война. Она длилась до 1 января 1949 года, пока под эгидой ООН не была установлена линия разграничения. В результате Индии досталось 60% территории спорного региона.

Расположенный на стыке Индии, Пакистана и Китая регион Кашмир был «лакомым кусочком» не только для Нью-Дели и Исламабада. В 1962 году войну с Индией за Кашмир начал Китай, в результате получивший контроль над регионом Аксай Чин (составляющий 20% территории). Индия до сих пор претендует на ту территорию.

Между Индией и Пакистаном было еще несколько фаз противостояния, но новое измерение конфликт между ними приобрел в конце 90-х годов. В 1998 году Индия и Пакистан провели успешные ядерные испытания, а уже в следующем году между странами разгорелось новое противостояние – Каргильская война. Весной 1999 года пакистанские боевики захватили несколько индийских пограничных пунктов, в ответ на что Индия начала военную операцию. В ядерный конфликт это противостояние не переросло, тем более что официальный Пакистан не признавал свою причастность к нападению боевиков.

В мае 2018 года Индия и Пакистан договорились избегать обмена обстрелами в Кашмире, но иногда между странами происходит эскалация. Так, в феврале 2019 года индийская авиация в ответ на убийство нескольких десятков своих военных ударила по лагерю боевиков «Джаиш-е-Мухаммад» в пакистанской части Кашмира. Пакистан ответил авиаударом по индийской части региона. В 2021 году стороны снова договорились о перемирии.

В марте этого года разведсообщество США в своем ежегодном отчете заявило об обеспокоенности возможностью новой войны между Нью-Дели и Исламабадом в случае «мнимой или реальной» провокации. Разведка считает, что в случае нападения со стороны поддерживаемых Пакистаном боевиков, действующих в Кашмире, индийские власти во главе с Нарендой Моди могут отреагировать силой.

Пороховая бочка Европы

Развал Югославии сопровождался рядом войн между входившими в ее состав странами. Продолжавшаяся более 10 лет серия конфликтов на Балканах привела к созданию шести независимых признанных миром государств и одного частично признанного. Однако отголоски этих конфликтов все еще создают проблемы в регионе.

В прошлом году в разгар полномасштабной войны в Украине в Европе чуть не разгорелся еще один конфликт, но уже на Балканах. Так, прошлым летом в частично признанном Косово вспыхнули протесты сербского населения из-за штрафов за использование сербских автомобильных номеров. Для подавления протестов власти Косово применили полицию и спецназовцев, что вызвало резкую реакцию со стороны Сербии, в состав которой регион входил до провозглашения независимости.

Белград и Приштина оказались на грани войны. Косово ввело спецназовцев в приграничные населенные пункты, Сербия стянула к границе войска и артиллерию. НАТО даже было готово задействовать своих миротворцев, но эскалации конфликта удалось избежать при посредничестве ЕС, и страны путем диалога достигли договоренностей по проблемному вопросу.

Весной 2023 года эскалация между Приштиной и Белградом произошла после промежуточных выборов в северных муниципалитетах Косово, на которых победили албанцы, потому что сербское население проигнорировали волеизъявление. В результате разгорелись массовые беспорядки и столкновения с полицией. Сербия в это время начала стягивать войска к границе с Косово. В ситуацию снова вмешалось НАТО, которое направило в регион дополнительных миротворцев.

Этой осенью ситуация в Косово снова обострилась, когда в конце сентября несколько десятков вооруженных людей захватили монастырь на границе с Сербией. В результате спецоперации, проведенной косовскими силовиками, погибли четыре человека – правоохранитель и трое сербов. Белград и Приштина сразу же обменялись обвинениями, а Сербия снова принялась стягивать армию.

По данным США, после этого обострения Сербия развернула возле Косово современные танки и артиллерию, заявлял представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Белград со своей стороны отрицал подобные обвинения.

Конфликт между сербами и албанцами за Косово тянется еще с давних времен. Для сербов Косово – часть национальной идентичности. Сражение с османами на Косовом поле в 14 веке стало одним из ключевых государствообразующих мифов для Сербии. Во времена Османской империи территорию Косово преимущественно населяли албанцы, но в 1912 году в ходе Балканской войны Сербия отвоевала регион. Возвращение Косово сопровождалось массовым убийством албанцев и переселением сербов. Во время Второй мировой войны массовые этнические чистки в Косово устраивали уже албанцы.

Во времена Югославии Косово обладало автономией. Первоначально Югославия проводила политику албанизации в Косово, надеясь в будущем присоединить к своему составу Албанию. В конце 80-х автономия Косово фактически была ликвидирована, а албанизация сменилась сербизацией. В 1992 году Косово стало частью Сербии, однако косовские албанцы стремились к независимости, что в 1996 году переросло в войну, сопровождавшуюся массовыми этническими чистками.

Из-за этнических чисток в конфликт вмешалось НАТО, объявив миротворческую миссию, которая запомнилась всем массовой бомбардировкой Югославии (в которую в то время входили только Сербия и Черногория). В результате НАТО в 1999 году вынудило сербско-югославские войска выйти из Косово, а регион перешел под контроль ООН. В феврале 2008 года косовские албанцы односторонне провозгласили независимость Косово. Однако признало новосозданную страну только 101 государство-член ООН. Украины среди них нет, как и Сербии.

Боснийская война всех против всех

Еще одной «взрывоопасной» точкой на Балканах считается Босния и Герцеговина (БиГ). В марте 2023 года президент Республики Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину, Милорад Додик пригрозил провозгласить независимость, после того, как ему не дали присвоить государственное имущество БиГ в регионе.

В августе этого года Додику предъявили обвинения в сепаратизме, а США ввели в его отношении персональные санкции. Однако вряд ли это остановит Додика, у которого дружеские отношения с Москвой, от реализации его цели расшатать ситуацию в БиГ, которая остается нестабильной еще со времен развала Югославии.

В преддверии краха Югославии БиГ населяли сразу несколько этнических групп (босняки, сербы и хорваты), но ни одна из них не преобладала. В 1990 году три ключевых народа образовали в БиГ три партии – боснийскую, хорватскую и сербскую, – которые на первых демократических парламентских выборах ожидаемо получили наибольшую поддержку.

В результате эти три партии образовали Президиум – коллегиальный орган, который возглавил лидер боснийской партии. Спикером парламента стал представитель сербов, а премьером – хорват. Однако это шаткое единство продержалось недолго. В октябре 1991 года боснийские и хорватские депутаты поддержали меморандум о суверенитете, против которого выступили сербские парламентарии, объявив о создании собственного парламента. После этого сербы провели свой референдум, на котором решили не отделяться от Югославии, а в 1992 году провозгласили создание на территории БиГ Республики Сербской.

Хорваты, опасаясь, что боснийцы станут господствующей нацией, также провозгласили собственное государственное образование. Но если сербы хотели присоединиться к Югославии, то хорваты выступали за независимость БиГ, но в форме конфедерации. Однако позже из-за политических амбиций хорватские деятели БиГ начали задумываться о собственной независимости или присоединении к независимой Хорватии.

Внутреннее напряжение переросло в войну. Весной 1992 года сербы вместе с югославской армией, планируя быстро завладеть всей территорией БиГ, начали осаду боснийской столицы Сараево, которая длилась четыре года. В то же время между хорватами и босняками шли бои за город Мостар. В общей сложности вся БиГ была охвачена конфликтами, сопровождавшимися этническими чистками, самая известная из них – резня в Сребренице, в ходе которой сербы убили 8 тысяч боснийских мужчин и мальчиков.

В итоге в ситуацию вмешалось НАТО. В августе 1995 года натовская авиация начала бомбардировку сербских позиций вокруг Сараево, которая длилась около двух недель. После этого состоялась операция «Буря» в Хорватии, приведшая к подписанию Сербией так называемого Дейтонского мира. В результате БиГ была поделена на Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую в соотношении 51 к 49 процентам. Но БиГ при этом осталось одним государством.

Однако этот мир сложно назвать стойким, поскольку боснийские сербы не отказались от желания присоединиться от Сербии, а в последние годы в Республике Сербской сепаратистские настроения только усиливаются.

Гражданская война в Сирии

Нерешенной по сей день остается и гражданская война в Сирии, которая началась в 2012 году и привела к разделению страны на части. На сегодняшний день две трети территории Сирии контролируют войска режима Башара Асада, которого поддерживают Россия с Ираном. Еще четверть страны находится под контролем Демократических сил Сирии (SDF) – это преимущественно курдские войска, поддерживаемые США.

Северо-запад Сирии контролируют повстанческие группировки, связанные с Турцией, а в сирийской провинции Идлиб до сих пор остается коалиция повстанцев и боевиков, среди которых джихадисты группировки «Хайат Тахрир аш-Шам», связанной с «Аль-Каидой». Там же находятся и турецкие силы.

Повоевать в Сирии под эгидой борьбы с «Исламским государством» успели и Соединенные Штаты вместе с возглавляемой ими международной коалицией. США до сих пор имеют свою военную базу Эт-Тафн вблизи границы с Ираком. Также на территории Сирии находятся и подразделения российской армии, которые «помогали» Асаду в войне с повстанцами.

Сегодня война в Сирии фактически заморожена, поскольку стороны конфликта находятся в тупике. Любое дальнейшее продвижение режима Асада может привести либо к столкновению Турции с РФ на севере, либо к столкновению России с США и Турцией на востоке. Поэтому выбор у сторон конфликта не велик – либо договариваться, либо заморозить все на годы. И пока они склоняются именно ко второму варианту, ведя безрезультатные мирные переговоры.

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Мир наполнен конфликтами, которые могут разгореться в любой момент. Но, когда вспыхнет следующий «пожар», никто не может предсказать. Но Китай и Тайвань, вероятно, самые близкие к новой войне, последствия которой трудно спрогнозировать. И, как показывает практика, международное сообщество не имеет действенных механизмов, чтобы их предотвратить, особенно когда действующими лицами являются ядерные государства и члены Совбеза ООН.

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