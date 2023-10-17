Айтишники задали пять острых вопросов властям о налоге на «богатство» 1 17.10.2023, 13:22

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Многие надеются, что нововведение их не коснется.

На прошлой неделе стало известно про планы налоговой ввести налог на сверхдоход. Если поправка в Налоговый кодекс пройдет, то доходы физлиц в части превышения 200 тысяч рублей в год будут облагаться налогом по ставке 25%. Речь о зарплате, доходах по гражданско-правовым договорам и дивидендах. По сути, инициатива затрагивает интересы всех, кто зарабатывает нетто от 4,3 тысячи долларов. Devby.io спросил высокооплачиваемых айтишников и руководителей ИТ-компаний о том, что они думают о перспективе дополнительного налога и на чей счет он ляжет.

Соответствие декрету № 8

— В 8-м декрете прописана льгота по подоходному налогу для резидентов ПВТ — 9% вместо 13%. В конце 2020 года Налоговый кодекс ее временно отменил — сначала на два года, до начала 2023-го, потом еще на два — до 2025-го. Новый налог на сверхдоход еще раз скорректирует 8-й декрет? Тоже «на время» или навсегда?

— В ПВТ существует льгота по налогу на дивиденды учредителей: для резидентов РБ — 9%, для нерезидентов — 5%. Введение налога на сверхдоходы не аннулирует же автоматически эту льготу?

Учредители-резиденты будут платить намного больше, чем нерезиденты?

Допустим, аннулирует. Как полагает СЕО одной из сервисных компаний, возможен большой диспаритет налоговой нагрузки для собственников из РБ и других стран. Не в пользу белорусов.

— Собственник компании в Беларуси с белорусским паспортом, являющийся налоговым резидентом РБ, будет платить с суммы превышения дивидендов 25%, а собственник компании в РБ с паспортом и налоговым резиденством РФ — совокупно 13%.

Если у сотрудника две работы

— У меня есть работник со второй фултайм-работой. Как нашей бухгалтерии предлагается рассчитывать его сверхдоходы?

Доходы от услуг на НПД

— Что с теми айтишниками, кто на НПД? Для тех, кто получает доход из-за границы, нет никаких лимитов, налог с любой суммы — 10%. Эта норма точно сохранится? А как надолго?

Если что, компании возьмут на себя?

Что до зарплаты высокооплачиваемых сотрудников, похоже, все будет очень индивидуально. Пока ни один руководитель не сказал Devby.io, что компенсирует сокращение зарплаты ценным кадрам.

Владелец небольшой аутсорс-компании твердо сказал, что не будет брать на себя расходы по новому налогу.

— Брутто из-за налога на «свердоходы» меняться не будет, то есть зарплата просядет.

В другой крупной сервисной компании сказали, что перед принятием решений дождутся полной ясности от налоговой.

— Мы дождемся окончательной версии кодекса и, если останутся непонятные моменты, запросим дополнительные разъяснения. После этого будем решать.

Проговаривая проблемные вопросы, айтишники выражают слабую надежду, что эта поправка их не коснется.

— Я все еще надеюсь, что для ПВТ будут льготы.

Налоговые консультанты затрудняются комментировать эти надежды. Они тоже ждут разъяснений насчет налоговой поправки в целом и ПВТ в частности.

— Вполне может быть, что новое законодательство подкорректирует декрет № 8, — говорит один из них. — Если же нет, должно быть написано прямо, что льгота для ПВТ сохраняется.

Напомним, в прошлый раз, когда подоходный вырос на 4 п. п., многие компании взяли разницу на себя. Некоторые компании поделили издержки с сотрудниками пополам.

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