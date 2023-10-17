Званый ужин друга Путина Шредера закончился приездом полиции 17.10.2023, 13:24

2,138

Экс-канцлер Германии ужинал в компании иранского бизнесмена.

В субботу 79-летний экс-канцлер Германии Герхард Шредер созвал раут в ресторане пятизвездочного отеля «Фонтене» в Гамбурге.

Поскольку из-за близости к России с политиком мало кто общается, на встречу пришли лишь несколько самых близких людей. Они ели изысканные блюда и выпивали.

По информации BILD, друзья заранее договорились, что Шредер платит за еду, а напитки каждый оплачивает сам.

Однако 41-летний иранский бизнесмен Мазид Й.-Ф. заказал выпивки на 6117 евро и отказался платить. Сотрудники ресторана вызвали полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, иранец уже ехал. На него написали заявление о мошенничестве.

В «Фонтене» говорят, что он не в первый раз не платит по счету.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».