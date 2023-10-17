Тайные печати сорваны 4 Альфред Кох

17.10.2023, 13:50

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Альфред Кох

Нужные решения для Израиля и Украины будут приняты.

Все мировые лидеры в связи с тем, что война расползается по всему свету, развили бешеную активность и с небывалой интенсивностью ведут друг с другом переговоры.

Как всегда в первых рядах миротворцев — Путин. В телефонном разговоре с Нетаньяху он сообщил о своих переговорах с руководителями Ирана, Египта, Сирии и лидером ФАТХ Махмудом Аббасом.

Но не это главное. Меня искренне потрясло то, что сообщает ТАСС: «Президент РФ выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и неприятие любых действий, жертвами которых становятся мирные люди».

Понимаете? Этот гуманист выразил неприятие любых действий, жертвами которых становится мирные люди… Ссы в глаза — божья роса. Это даже не лицемерие. Я вообще не знаю слова, которое подходит для описания этого фарисейства.

То есть Газу бомбить нельзя, а Мариуполь — можно? Взять и сбросить бомбу на драмтеатр с мирными жителями, которые в нем прятались. И угробить одним махом по разным оценкам от трехсот до шестисот человек.

А мы не бомбили. Нет. Это наговор, клевета. Наглая ложь. Мы белые и пушистые. И мы — гуманисты. Видите: переживаем за то, чтобы израильтяне не убивали мирных палестинцев. Вот такие мы люди. Россия — мировая душа. Еще там что-то про слезу ребенка было… Ой, я сейчас заплачу от умиления. Ганди… Дайте мне Ганди. Нету Ганди… И поговорить не с кем.

А Буча? Тоже клевета? Конечно! Наглая компания очернительства российской армии. Я разобрался. Рафик неуиноуен. Это все сами украинцы подстроили. Насобирали трупов и подбросили на улицы. Уже после нашего ухода. И давай фотографировать!

Мы стреляем только по украинским военнослужащим и бомбим только военные объекты. Запомните это раз и навсегда, и больше со своими дурацкими вопросами ко мне не приставайте.

Разве вы не видите: вы отвлекаете меня от важных дел. Например, в данный момент я занят тем, что сообщаю израильскому премьеру свою принципиальную позицию: мирные жители при любых обстоятельствах не должны страдать.

И скажите после этого, что я не гуманист? Правильно, дети. Путин — это идеал гуманиста. Абсолютный максимум гуманности. Эталон. Гуманистее Путина быть уже невозможно… И еще я собак люблю. Вот.

Боже, какая тоска… Люди, которые учат нас гуманизму, параллельно еще немножко убийцы и находящиеся в розыске лица, подозреваемые в похищении детей… Это если не вспоминать, что еще и воры…

Но есть и хорошие новости. Министр финансов США Джанет Йеллен, на вопрос о том, в состоянии ли Америка финансировать как поддержку Израиля, так и Украины, сказала, что «ответ — абсолютно!»

«Америка, безусловно, может позволить себе быть на стороне Израиля и поддерживать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией» — сказала Йеллен, добавив, что дела в американской экономике идут «исключительно хорошо».

Как вам найденная мной жемчужина? Это ровно то, о чем я написал в начале: я просеивал как через сито весь информационный шлак дня, пока не нашел то, что дало мне повод для оптимизма. Ну разве не прелесть эта позиция Джанет Йеллен? Просто и ясно: с деньгами на поддержку Израиля и Украины проблем нет. Осталось только добавить политическую волю.

Мне почему-то кажется, что после хамасовской вылазки политическая воля в Белом Доме должна появиться.

Я не знаю как эти вещи связаны между собой, но я чувствую, что связаны. Какие-то тайные печати сорваны и нужные решения будут приняты. И это напрямую коснется Украины.

Не может не коснуться. Потому, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох, Telegram

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