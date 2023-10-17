В Гродно разыгрался сюжет из компьютерной игры GTA 6 17.10.2023, 13:57

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Местный житель угнал такси, поехал в бар и погиб в драке.

24-летний житель Гродно пытался задушить таксиста, угнал такси, бросил машину, пошел в бар, где ввязался в драку и погиб.

Ночью в милицию обратился 32-летний таксист. Он рассказал, что пассажир набросился на него и начал душить его брючным ремнем. Таксист вырвался и убежал, а пассажир угнал автомобиль.

Сотрудники милиции вскоре установили местонахождение автомобиля, но водителя в нем не было. В это же время в милицию сообщили, что в одном из баров мужчина не подает признаков жизни после драки.

Выяснилось, что погибший в драке и есть угонщик такси. 24-летний парень бросил угнанный автомобиль, пошел в бар и подрался там с 35-летним ранее судимым мужчиной, сообщает МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

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