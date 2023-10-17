Оккупанты потеряли контроль: стало известно об успехе ВСУ в районе Бахмута 1 17.10.2023, 14:38

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Названа следующая цель украинской армии.

Освобождение населенного пункта Андреевка является одной из частей контрнаступления Сил обороны Украины в районе Бахмута. Командир третьей штурмовой, основатель «Азова» и бывший народный депутат Андрей Билецкий в интервью «Украинской правде» объяснил важность этой операции.

«Во-первых, потому что у россиян были два плацдарма на юге Бахмута. Эти плацдармы давали возможность им развивать наступление на основную часть Донбасса, который сейчас контролирует Украина – Славянск, Краматорск, Константиновка, Дружковка. Это крупнейшие населенные пункты. Они чрезвычайно важны со многих точек зрения, потому что выводят на возможности действовать на юге и создавать снова угрозу Харькову. То есть, во - первых, нам надо было их отодвинуть», - указывает Билецкий.

В то же время, основатель «Азова» указывает на то, что позиции оккупантов в самом Бахмуте не являются устойчивыми.

«Там есть свои сложности, связанные с тем, как устроена сеть дорог. Она не является чрезвычайно устойчивой и дает нам возможности для собственных активных действий. Хотя об этом я бы говорить не стал, потому что у нас очень любят спойлерить любые действия», - заявил Андрей Билецкий.

Он также делает вывод, что результативные действия ХАМАСа показали нам и всему миру, что не нужно громко анонсировать блицкриги. По мнению военного, такие операции должны проводиться в тишине.

«Что касается населенного пункта Андреевка. Без контроля Андреевки не было возможно адекватное удержание и окончательный захват Клещиевки нашими войсками. Кроме того, Андреевка дала возможность полностью выйти на железнодорожный путь, который тянется с юга Бахмута и уходит вниз в сторону Горловки. А железнодорожный путь - это то, что называется в военном деле «Барьерный рубеж». Это легко оборонять и чрезвычайно сложно брать. После потери Андреевки россияне потеряли контроль над железнодорожными путями на всей протяженности: от самого Бахмута, от Клещиевки и вплоть до Курдюмовки», - рассказал Билецкий.

После этого, российская логистика начала ухудшаться. На юге Бахмута у них больше не было возможности для проведения контрнаступления. В то же время, военные подразделения Сил обороны находились в удобных оборонительных позициях, контролируя железнодорожные пути, и были способны эффективно отражать любые атаки.

«То есть повторение этого похода, условно говоря, на Константиновку – Дружковку в ближайшей конфигурации оно невозможно», - пояснил Билецкий.

Он также отметил, что после освобождения Андреевки, следующей целью контрнаступления в районе Бахмута может стать Курдюмовка и Зеленополье.

«Я считаю, что дальнейшее бесперебойное движение возможно исключительно после взятия Курдюмовки–Зеленополья. Это такие две деревни, которые срослись фактически в одну. Но, опять же, я же говорю, мы все стратеги на своем уровне...», - резюмирует Билецкий.

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