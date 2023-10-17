Россия запустила глобальный квест Михаил Подоляк

17.10.2023, 14:53

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Пора прибегать к жестким решениям.

Глобальные правила, глобальные договоренности, глобальная политическая система под тяжелым системным ударом.

Классические конфликтные болезни, а также дерзкие модели поведения недемократических режимов, долгие годы не получавшие надлежащих реакций, максимально болезненно проявляются именно сегодня. Хаос уже очевиден.

К сожалению, не остановленная вовремя Россия, которая годами ломала чужие суверенитеты и безнаказанно массово убивала граждан других стран, финансировала международные террористические сети, открыто запустила глобальный разрушительный квест. И либо мы все-таки вернем правила, право, стабильность, либо локальные войны / конфликты / эскалации реально превратят мир в одну большую ячейку смертей и разрушений…

Пора прибегать к жестким решениям, отказавшись от поиска традиционных лживых компромиссов…

Михаил Подоляк, Telegram

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