Россия запустила глобальный квест
- Михаил Подоляк
- 17.10.2023, 14:53
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Пора прибегать к жестким решениям.
Глобальные правила, глобальные договоренности, глобальная политическая система под тяжелым системным ударом.
Классические конфликтные болезни, а также дерзкие модели поведения недемократических режимов, долгие годы не получавшие надлежащих реакций, максимально болезненно проявляются именно сегодня. Хаос уже очевиден.
К сожалению, не остановленная вовремя Россия, которая годами ломала чужие суверенитеты и безнаказанно массово убивала граждан других стран, финансировала международные террористические сети, открыто запустила глобальный разрушительный квест. И либо мы все-таки вернем правила, право, стабильность, либо локальные войны / конфликты / эскалации реально превратят мир в одну большую ячейку смертей и разрушений…
Пора прибегать к жестким решениям, отказавшись от поиска традиционных лживых компромиссов…
Михаил Подоляк, Telegram