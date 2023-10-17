Политолог: Вокруг визита Путина в Китай слишком много трескотни 17.10.2023, 15:11

Владимир Фесенко

Глава Кремля — лишь шахматная фигура, которой играет Пекин.

Российский правитель Путин сегодня прибыл с визитом в Китай на саммит «Один пояс — один путь». Российская пропаганда уделяет большое внимание этому визиту. Действительно ли он настолько важен?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Сейчас Китай для России это, как говорили раньше, главное спасение и надежда. Собственными силами Путин в войне в Украиной победить не сможет. Вот он и надеется на помощь Китая. Но КНР будет помогать в том, чтобы РФ не проиграла эту войну, а вот выиграть ей не поможет. Ведь это не отвечает интересам Китая.

Из-за России Китай не пойдет на конфликт с остальным миром. Пекину выгодна ослабленная, зависимая от него Россия. Поэтому ожидания от этой встречи и переговоров в РФ и КНР совсем разные. В Кремле есть надежда на то, что Китай в конце концов пойдет на полный союз с Россией, поможет ей оружием, финансами и тогда они выиграют войну в Украине.

Для Китая же Россия — одна из фигур на глобальной шахматной доске, которой Пекин играет. Не более того.

Да, для КНР важно присутствие РФ на этом саммите, но Россия — это не единственный игрок, которым Пекин играет. Таких игроков у него много: страны на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке.

Подчеркну, Китай будет затягивать Россию в свою сеть влияния, но он не заинтересован в том, чтобы Россия была самостоятельным игроком. Ему важно, чтобы Путин был всего лишь одним из игроков в китайской сфере влияния.

— Путин и Си Цзиньпин могут встретится тет-а-тет. Что может глава Кремля попросить у КНР и будут ли какие-то практические достижения от этой встречи?

— Не думаю, что будут какие-то практические достижения. Как их не было от визита Си Цзиньпина в Москву. Да, обе стороны подтвердили свои «особые партнерские отношения», но какого-то конкретного результата, которым Москва могла бы похвастаться, от того визита не было.

Вот так и сейчас. Будет много разного рода заявлений о «союзе», «развитии партнерских отношений», но при этом какой-то ощутимой конкретики, думаю, не будет.

Путин будет стремиться к тому, чтобы подтолкнуть Си Цзиньпина к усилению противостояния с Западом. Чтобы началась настоящая «холодная война», в которой РФ и КНР будут вместе.

Тем не менее, считаю, что Си Цзиньпин не будет сейчас делать резких движений. У него своя особая линия переговоров с США. Очень многое будет зависеть от того, состоятся переговоры Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско или нет. Это будет решать Си, а не Путин.

Путин будет просить больше финансово-экономической поддержки и, конечно же, военной. На прямую военную поддержку Китай вряд ли пойдет, это не отвечает его интересам. Помогать тайно — да, но не более того. В общем, разговоров и пропагандистской трескотни вокруг этой встречи гораздо больше, чем каких-либо конкретных результатов.

— Путин и Китай солидаризировались в вопросе выбора стороны в войне Израиля против ХАМАС. И Кремль, и КНР поддерживают палестинцев. Могут ли они обсуждать эту тему?

— Нет, я с вами не очень согласен. Китай в большей степени поддерживает палестинцев, но стремится сохранить хотя бы формальный нейтралитет.

Путин же пытается маневрировать. Он не хочет поссориться с Израилем, но при этом, конечно, идеологически и политически ХАМАС ему ближе. Однако на поддержку именно ХАМАС Путин не может.

Что действительно объединяет Китай и РФ в плане реакции на войну между Палестиной и Израилем — обвинения в адрес США, а также маневрирование между Израилем и палестинцами.

Они будут отстаивать тезис о том, что нужно палестинцам создать независимое государство. На что Израиль в нынешней ситуации точно не пойдет. Будет попытка сохранить формальный нейтралитет, выступать в роли «посредников» для урегулирования конфликта, но, подчеркну, на прямую поддержку ХАМАС они точно не пойдут.

Это означало бы поддержку террористов, поэтому будут маневрировать. Это традиционная политика и для Путина, и для Китая. Китай не будет напрямую вмешиваться в этот конфликт. Будет выжидать, чем все это закончится и тогда уже действовать более активно.

Для Путина это более проблематично. Он не хочет разрывать отношения с Израилем, но они явно ухудшились. Именно из-за того, что Путин не осудил ХАМАС. Если раньше двойственность в отношениях с Израилем и Палестиной удавалась Путину, то сейчас это будет очень сложно сделать. Уже заметно, что в Израиле очень недовольны нынешней позицией РФ.

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