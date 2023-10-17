Как белорусская пенсионерка живет по формуле ДДД 13 17.10.2023, 15:23

6,148

Приходится выживать в лучшем случае на $6 в день.

В редакцию сайта Charter97.org написала читательница Елена из Барановичей:

- Живу с мужем в частном секторе Барановичей, и так случилось, что упала на мою голову миссия, которую я выполняю уже лет 20. Люди берут себе в квартиру котика, нагуляются, нарадуются, а раз человечные те человека, то не выкидывают среди многоэтажек, а везут в частный сектор в надежде, что животное пожалеют, приютят.

У меня же душа болит, когда эти коты смотрят огромными серыми глазами с надеждой на тебя, что ты их пожалеешь, покормишь, пустишь в дом погреться. Так в моем «приюте» сегодня содержатся три кота. Кормлю их, пускаю в дом. Конечно, эта не дешево. Но я уже опытная хозяйка, знаю, где дешевле им внутренности купить, в какой день привозят для моих животных дефицитные почки и легкие.

После 2020-го года вынуждены были мои дети уехать на чужбину, а мне наконец выпало счастье заполучить визу. Не важно, что выдали ее только на 30 дней. Я уже в предвкушении поездки, так как не видела свою дочь уже более двух лет. Когда раньше дети жили в Минске, то с котами было проще: оставил еды им и съездил понянчить внуков на несколько дней. А тут 30 дней! Это уже большой срок.

Вспомнила я, что когда-то читала про кошачьи отели. Выяснилось, что в нашем городе такой отель есть! Моей радости не было предела. Собралась я да и поехала поговорить о моих питомцах. Но радовалась только по дороге туда, представляя, что мои подопечные будут сыты да еще и в тепле.

Но услышав о стоимости содержания такого постояльца, у меня не то что челюсть отвисла, а и язык вывалился. Стоит услуга для одного кота - 30 рублей в день.

Это же что выходит, что я получаю пенсию в 624 рубля - это чуть больше 20 рублей в день для того, чтобы прожить. Здесь не идет речь, что 20 рублей пойдет на питание. Нет, это и коммунальные услуги, и средства связи, и лекарства, и одежда - обувь (которые я покупаю в исключительных случаях). Живу согласно формуле ДДД - доживаю, доедаю, донашиваю.

Так таким образом жизнь человека стоит дешевле, чем жизнь кота! Если посмотреть вокруг, то жизнь человека в Беларуси не стоит ничего, ведь если пойдешь в поликлинику — ответ один: а что вы хотели, взгляните в паспорт. Да что я о своей жизни! Мне стыдно еще прибедняться.

Почитаешь, как пытают политических заключенных, так позавидуешь даже коту бродячему. Он хотя бы на свободе…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».