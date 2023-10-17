Белорусы столкнулись с дефицитом груш 9 17.10.2023, 15:36

1,716

Цена же на импортные доходят до 16 рублей за килограмм.

Фрукты, которые производятся в Беларуси, не всегда доступны жителям страны. Дело в их наличии, а также стоимости продукта. «Зеркало» обратило внимание на груши. Оказалось, что с белорусскими грушами в магазинах трудности, а цены на импортные кусаются.

Журналисты проверили ассортимент пяти интернет-магазинов, торгующих продуктами. Оказалось, что ни в одном из них нет белорусских груш, в наличии только импорт. При этом цена за килограмм этого фрукта начинается от 4,99 рубля.

В магазине «Е-доставка» продают два вида груш: «Лукас» из Польши и «Конференция» из Бельгии. Цена первого — 6,99 рубля за килограмм, второго — 4,99 рубля (это скидочная цена, изначально килограмм продавался за 5,99 рубля).

В Green есть шесть видов груш, правда откуда они завезены — неизвестно, страна происхождения на виртуальной витрине не указана. «Конференция» есть двух видов — за 5,99 и 9,84 рубля, «Пакхамс» продают со скидкой 11%, цена 7,99 рубля (без скидки — 8,99 рубля), «Дурнадо» стоит 6,99 рубля (скидка 18%, полная цена — 8,49 рубля), «Оксана» продается за 7,99 рубля (скидка 19%, полная цена — 9,89 рубля), «Триумф» — 8,99 рубля.

«Алми-доставка» продает груши сортов «Конференция» за 6,99 рубля, «Лукас» 7,49 за рубля и «Пакхам» за 11,49 рубля.

В интернет-магазине «Гиппо» есть два вида груш. Из Нидерландов завезли «Конференцию», килограмм стоит 7,99 рубля, а из Китая — сорт «Наши», ценник — 15,99 рубля за килограмм. Для сравнения: этот же ритейлер предлагает охлажденное филе курицы по 14,11 рубля за килограмм, а тазобедренную часть свинины — по 12,99 рубля.

Интернет-магазин «ПерекрестОК» (у этой сети есть магазины в Могилевской области и Минске) продает четыре вида груш. Самый дешевый фрукт приехал из Польши — «Лукас» за 5,69 рубля за кило, на 90 копеек дороже бельгийская «Конференция» — 6,59 рубля, груша из Ирана (ее сорт не указан) стоит 7,05 рубля. Самая дорогая — «Ксения» из Нидерландов, килограмм обойдется в 8,99 рубля.

В минувшие выходные на Комаровском рынке груши продавались от 6−7 рублей за килограмм, но были и по 18 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».