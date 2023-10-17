Гордостью в Кремле больше не пахнет 4 Анатолий Несмиян

17.10.2023, 15:45

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Очевидны две проблемы для России.

Путин прибыл в Китай на конференцию проекта «Один пояс - один путь». Здесь очевидны две проблемы для самой России и Путина в плане каких-либо переговоров о российском участии.

Первая проблема - стратегическая. Россия окончательно признает свое подчиненное Китаю положение, входя в его проект. Ничего необычного в этом нет, так как все российские проекты провалены и нежизнеспособны. СНГ, ЕАЭС, ОДКБ - лежащие в коме трупы, которые живы просто потому, что их еще не отключили от системы. Никаких других проектов нет. Можно вспомнить Союзное государство, Таможенный союз - с тем же итогом. Формально существуют, фактически представляют из себя такие же полные и бесповоротные нули.

Поэтому приходится входить в чужой проект, да еще и в роли пищевого ресурса.

Второй момент заключается в том, что торговать Путину, в сущности, нечем. Он умудрился закрыть для себя Европу, поэтому любой сухопутный маршрут через Россию в Европу сегодня закрыт. Морской маршрут - Северный морской путь - абсолютно не готов к хоть какой-то эксплуатации помимо разовых проводок одиночных судов. Нет береговой инфраструктуры, недостаточен ледокольный флот, береговая линия и морская акватория СМП не защищены от каких-либо враждебных действий. То есть - рассматривать любые проекты использования северного морского маршрута нужно с чистого листа и нуля.

Ну, и третье. Никто не может сказать, сколько вообще протянет режим, умудрившийся рассориться со всем развитым миром до состояния полной блокады от него. Режим, убивший свою страну. Режим, не имеющий никаких собственных вариантов развития кроме внешней помощи всем - технологиями, сложными товарами в первую очередь.

Поэтому приезд Путина - просто демонстрация «единства». Китай показывает, что Кремль - его вассал, Кремль с гордостью демонстрирует то, что Китай - его «крыша». Про национальную гордость в таких условиях говорить не приходится, но тут не до нее.

Анатолий Несмиян, Telegram

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