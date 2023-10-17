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В Гродно замечен самый суеверный водитель

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  • 17.10.2023, 15:52
  • 5,648
В Гродно замечен самый суеверный водитель

Чем он отличился.

Недавно в Гродно вдоль улицы Ленина остановился VW Jetta с включенной аварийкой. В том месте, где это запрещено ПДД. Водителю стало плохо, либо машина сломалась? Автор следующего ролика утверждает, что перед ним через дорогу перебежал черный кот, пишет autogrodno.by.

– Черный кот пробежал дорогу и вот Volkswagen остановился, видимо ждет, пока проедет другой автомобиль, – утверждает автор ролика Олег. Он выложил эту запись у себя в TikTok и она стремительно набирает просмотры.

Как только мимо проехал попутный автомобиль, водитель Jetta начал движение и тоже уехал вперед.

На VW Jetta транзитные номерные знаки – и этот факт вызвал ряд шуток в комментариях, например:

К слову, в комментариях написал мужчина, который представился водителем того автомобиля, который проехал мимо Jetta:

В комментариях многие написали, что верят в примету, хотя были и те, кто иронизировал над ситуацией:

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