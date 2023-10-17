«Обманули с мобилизацией»: россиянин пожаловался на военное руководство РФ 2 17.10.2023, 16:00

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И рассказал, как попал на войну.

Наемник армии РФ, попав в украинский плен, призвал потенциальных призывников-россиян внимательно читать, что им дают подписывать в военкоматах. По его словам, для него такая «бумажка» обернулась билетом на войну против Украины, где он воспринимался командованием как «пушечное мясо».

Захватчик воевал на Запорожском направлении, и ему удалось попасть в плен к ВСУ. Как пишет «Обозреватель», видео его признаний опубликовали в Telegram-каналах.

По словам 39-летнего уроженца российского Иркутска по имени Дмитрий Витальевич (фамилия неразборчива), его «обманули» с мобилизацией. Мол, пришла повестка и он прошел медкомиссию, а в военкомате только «подали подписать какую-то бумажку». Оказалось, это был контракт.

«Получается, не мобилизованный, а контрактник. Ну, чтобы уже не соскочил», – рассказал он, как попал в ряды ВС РФ.

Его приставили в ряды 143-го мотострелкового полка (в/ч 21634, село Сергеевка под Уссурийском, Приморский край РФ) и так россиянин отправился более чем за 10 тыс. км на украинский фронт.

На видео захватчик не рассказал, где ему пришлось воевать, но пожаловался на командование, которое ничего не объясняло и не кормило новобранцев.

«Ждите и все. Меньше знаете – крепче спите... Еды: банка тушонки и 1,5 л бутылка воды на двое суток», – указал он об обеспечении в рядах путинского войска.

В плен россиянин попал на позициях, где с сослуживцами только окопался. По его словам, с наступлением ночи им дали команду «спать», а утром они уже оказались в руках ВСУ. Со своего «опыта» захватчик решил дать совет землякам.

«Кто идет в военкомат, пожалуйста, читайте внимательно перед тем, как что-то подписывать. А то вас обманут, запихнут без вашего ведома… Здесь отношение всего руководства – никакое, мы просто мясо», – заявил он.

Известно, что на Запорожье в плен попал товарищ этого оккупанта – Александр Джалов из 143-го полка. На допросе он тоже утверждал, что российское командование не ставило перед его подразделением какие-то конкретные задачи. По его словам, командиры вообще часто менялись, поэтому рядовые захватчики сидели в бункере и ждали ВСУ.

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