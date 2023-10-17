«Скажи мне, кто твои «террористы», и я скажу, кто ты» 2 17.10.2023, 16:07

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Белорус назвал тех, кто «классово близок» режиму.

- В калейдоскопе всевозможных новостей глаз приметил одну, которая уже, к сожалению, стала привычной: КГБ обновил список «организаций и лиц, причастных к террористической деятельности». В том перечне новых террористов увидел знакомое имя - Анастасия Лойко, - написал в редакцию сайта Charter97.org читатель Максим из Минска.

С Анастасией мне приходилось когда-то контактировать по общественным делам. Помню ее скромной приветливой девушкой, которая без лишней суеты спокойно делает дело своей жизни - помогает людям, чьи права были нарушены. И она с точки зрения нынешнего режима - страшный преступник!

Заинтересовался, а кто же еще в том списке. Выяснилось, что аж 368 белорусов. В большинстве КГБ зачислил туда правозащитников, журналистов, ученых, музыкантов, предпринимателей – то есть людей, которые составляют фундамент нации. Они никого не убивали, не пытали, не захватывали в заложники. Они были лишь критически настроены по отношению к Лукашенко.

Кстати, в том печально известном списке еще множество иностранных лиц и организаций, причастных к терроризму. Одна из известных в мире террористических движений – ХАМАС - на днях устроила нападение на Израиль, совершив кровавое убийство гражданского населения. Палестинские боевики безжалостно убили сотни женщин и детей, несколько десятков захватили в заложники. Так вот этих чудовищ, настоящих зверей в человеческом облике в списке КГБ... почему-то нет!

Я так догадываюсь, почему нет. Ведь эти убийцы и палачи – «классово близкие» личности. Теперь мы знаем, что в 2014 году Лукашенко предоставил убежище беглым бойцам «Беркута», которые пытали и убивали украинцев во время Революции Достоинства. Их всех устроили в лукашистский ОМОН - нельзя же было упустить шанс привлечь таких «профи».

Общественность узнала об этом вопиющем факте благодаря журналисту Денису Ивашину, которого лукашисты за это отправили за решетку на огромный срок и объявили «террористом».

Наверное, мало кто удивится, если в ОМОН пригласят и «специалистов» из ХАМАС. Тех, естественно, кто уцелеет после операции ЦАХАЛ. За ними могут и эвакуационный самолет отправить, это же такие «ценные кадры»!

В заключение перефразирую популярное изречение. Скажи мне, кто твои «террористы», и я скажу, кто ты.

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