«Когда решила, что хочу изменений, поняла, что мне не хватает именно такого дома из прошлого» 3 17.10.2023, 16:17

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Минчанка поменяла столицу на деревню и занялась уникальным бизнесом.

Татьяна Синицева живет в чудном деревянном домике зеленого цвета. Провожает закаты в прозрачной беседке, кормит котов, встречает осеннее ненастье приветливо — ведь это всего лишь другое состояние Вселенной. Двадцать лет она строила в Минске успешный бизнес, а нашла себя, как только уехала из города прочь — туда, где хаты, лес, безлюдье и можно ходить по двору босиком. В этом лирическом выпуске проекта «Свое дело» мы говорим о том, как выйти из операционки, чтобы начать что-то большее, пишет onliner.by. Про переезд, реконструкцию старых домов и мечту сделать белорусский бренд, который отразит нашу душу.

Татьяна по первому образованию архитектор, по второму — психолог. Окончила аспирантуру на кафедре дизайна. Публиковала проекты в ведущих профессиональных изданиях: Elle Decoration, Interior + Design, Archidaily. Преподавала на архитектурном факультете светодизайн. Основала собственную галерею, занимается мебелью и светом. Переехала в деревню три года назад и создала проект Bosikom Concept — учит белорусов, как реконструировать старые дома.

Выгореть в ноль

— Я переехала в деревню, потому что стала меняться. Мне очень нравится парадоксальная теория изменений Бейссера, который говорит: изменения происходят только тогда, когда человек начинает становиться сам собой.

Двадцать лет до этого я провела в офисе. Работала по выходным. Поставляла в страну европейский свет и мебель. Продажи, консультирование, много встреч. Разные люди, разные настройки и подстройки под определенный образ жизни.

Знаете, когда много лет в напряжении, то иногда теряешь смысл того, что делаешь. Есть общепринятые правила успеха — что должен иметь человек, чтобы быть таковым.

Дом

— Счастливую часть детства я провела у бабушки в деревне. И когда решила, что хочу изменений, поняла, что мне не хватает именно такого дома из прошлого.

Я поставила себе цель найти мое место.

Ушло полгода, пока примерялась, какой дом откликнется в душе. Отчаялась даже, но все-таки однажды нашла то самое объявление. Помчалась тут же смотреть. Место оказалось потрясающим по атмосфере. Представьте: сад, усыпанный подснежниками! Совершенно обычный деревенский дом — но со своим волшебством.

По жизни я авантюристка. И все равно побоялась бы взяться за такую реконструкцию, если бы несколько лет назад уже не получила опыт: переделала интерьерную галерею в центре Минска из убитого старого гастронома. Сама удивилась, но получилось хорошо. Скорее я даже делала там «раскопку», доставала лучшее, а не воссоздавала новые элементы.

Так и со старым деревенским домом. В нем много прошлого, нашей культуры. Главное — раскопать, найти.

Я купила раскладушку. Поселилась на выходных. Очистила стены от старых обоев, разобрала печки и грубки, которые были в аварийном состоянии. Потом окна, крыша… Долгий процесс и много «косяков».

Вложила около $45 тыс., и это крайне мало для дома мечты. Столько будет стоить каркасник вагонного типа с высотой потолка 2,6 метра. Но как их можно сравнить?

В моем доме все прошло через личное осмысление мной: чем буду здесь заниматься, что буду видеть, когда мою посуду и встаю утром. И еще я сделала все, чтобы этот дом точно был радостным.

Концепт

Дом Татьяны, переделанный в таком стиле из старой хаты три года назад, стал одним из первых в стране. И когда о нем стало известно в соцсетях, говорит наша героиня, она неожиданно осознала, как же много людей хотят пойти по этому пути.

— Я назвала это сельским шиком. И у многих перевернулось сознание. Это же абсолютно иное прочтение деревни: она не обязательно мрачная, захолустная, с трудоднями. Я ничего не имею против труда в саду — сама иногда много работаю и получаю от этого удовольствие. Но в моем концепте это все создает ощущение радостного пребывания: поиск красивых цветов, радость от открытого окна, простой деревенской еды. Как-то я вырастила артишок — это же стопроцентный деревенский шик.

А еще в деревне, оказывается, можно работать удаленно, занимаясь своими любимыми делами. И это не отказ от своего свободного времени в пользу физического труда. Это может быть комфортно и красиво.

Бизнес

— Мне начали писать: мы тоже купили старый дом, станьте у нас архитектором. Я не взялась пока ни за один такой проект, потому что понимаю: чтобы оживить дом, надо вложить много труда и сил, а финансовая оплата не будет соответствовать вложениям. Но каждый может перестроить дом своей мечты сам, если будет соблюдать определенные правила и принципы. И я пошла по другому пути — решила сделать курсы, чтобы научить людей этому.

Взяла партнеров, узких специалистов, профессионалов. Мы записали лекции с ответами на вопросы по реконструкции деревенского дома. Чтобы человек не копался месяцами на YouTube, получая противоречивые сведения, а нашел всю нужную информацию в одном месте. Это курсы для тех, у кого нет профобразования: как оценивать дом, какие материалы выбирать, где могут возникнуть «косяки», как контролировать строителей и грамотно с ними говорить. Шаг за шагом — на всех этапах. Теперь осталось подключить продажи, и это вполне может стать бизнесом. Ведь все больше белорусов хотят реконструировать деревенские дома.

Сейчас мы работаем вместе с инженерами над новыми проектами зданий. Это будет совмещенная идея традиций и современности.

Белорусский бренд

— Меня давно волнует эта мысль. У нас так много людей, которые делают красивые вещи, но цельного белорусского бренда нет. Я много лет проработала с итальянскими, бельгийскими фабриками и понимаю, как это строится.

Я думала, как сделать такой бренд, чтобы разные производители, разные дизайнеры участвовали в процессе. Но что для нас вообще белорусское, родное?

Общались с нашими предметными дизайнерами, дискутировали. И получился такой ответ. Мы, белорусы, очень скромные, где-то наивные, добрые — и бренд этот должен быть миловидным, наивным, теплым. Какие-то вещи уже сделали — у меня стоит лошадка, которую придумал дизайнер Сергей Дедин. Есть интересный уличный стол.

Это связь с белорусским — и это про радость. Таким должен быть этот бренд.

Татьяна возвращается к своей мысли, а мы закольцовываем наш разговор.

— Арнольд Бейссер говорил, что изменения могут быть тогда, когда человек захочет быть самим собой. Мне кажется, что пока не очень белорусам хочется становиться самими собой. Нет уверенности. Не хватает фундамента. А ведь без него нельзя, в нем основа.

Для дома и для души.

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