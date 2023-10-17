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«Когда решила, что хочу изменений, поняла, что мне не хватает именно такого дома из прошлого»

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  • 17.10.2023, 16:17
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«Когда решила, что хочу изменений, поняла, что мне не хватает именно такого дома из прошлого»

Минчанка поменяла столицу на деревню и занялась уникальным бизнесом.

Татьяна Синицева живет в чудном деревянном домике зеленого цвета. Провожает закаты в прозрачной беседке, кормит котов, встречает осеннее ненастье приветливо — ведь это всего лишь другое состояние Вселенной. Двадцать лет она строила в Минске успешный бизнес, а нашла себя, как только уехала из города прочь — туда, где хаты, лес, безлюдье и можно ходить по двору босиком. В этом лирическом выпуске проекта «Свое дело» мы говорим о том, как выйти из операционки, чтобы начать что-то большее, пишет onliner.by. Про переезд, реконструкцию старых домов и мечту сделать белорусский бренд, который отразит нашу душу.

Татьяна по первому образованию архитектор, по второму — психолог. Окончила аспирантуру на кафедре дизайна. Публиковала проекты в ведущих профессиональных изданиях: Elle Decoration, Interior + Design, Archidaily. Преподавала на архитектурном факультете светодизайн. Основала собственную галерею, занимается мебелью и светом. Переехала в деревню три года назад и создала проект Bosikom Concept — учит белорусов, как реконструировать старые дома.

Выгореть в ноль

— Я переехала в деревню, потому что стала меняться. Мне очень нравится парадоксальная теория изменений Бейссера, который говорит: изменения происходят только тогда, когда человек начинает становиться сам собой.

Двадцать лет до этого я провела в офисе. Работала по выходным. Поставляла в страну европейский свет и мебель. Продажи, консультирование, много встреч. Разные люди, разные настройки и подстройки под определенный образ жизни.

Знаете, когда много лет в напряжении, то иногда теряешь смысл того, что делаешь. Есть общепринятые правила успеха — что должен иметь человек, чтобы быть таковым.

Дом

— Счастливую часть детства я провела у бабушки в деревне. И когда решила, что хочу изменений, поняла, что мне не хватает именно такого дома из прошлого.

Я поставила себе цель найти мое место.

Ушло полгода, пока примерялась, какой дом откликнется в душе. Отчаялась даже, но все-таки однажды нашла то самое объявление. Помчалась тут же смотреть. Место оказалось потрясающим по атмосфере. Представьте: сад, усыпанный подснежниками! Совершенно обычный деревенский дом — но со своим волшебством.

По жизни я авантюристка. И все равно побоялась бы взяться за такую реконструкцию, если бы несколько лет назад уже не получила опыт: переделала интерьерную галерею в центре Минска из убитого старого гастронома. Сама удивилась, но получилось хорошо. Скорее я даже делала там «раскопку», доставала лучшее, а не воссоздавала новые элементы.

Так и со старым деревенским домом. В нем много прошлого, нашей культуры. Главное — раскопать, найти.

Я купила раскладушку. Поселилась на выходных. Очистила стены от старых обоев, разобрала печки и грубки, которые были в аварийном состоянии. Потом окна, крыша… Долгий процесс и много «косяков».

Вложила около $45 тыс., и это крайне мало для дома мечты. Столько будет стоить каркасник вагонного типа с высотой потолка 2,6 метра. Но как их можно сравнить?

В моем доме все прошло через личное осмысление мной: чем буду здесь заниматься, что буду видеть, когда мою посуду и встаю утром. И еще я сделала все, чтобы этот дом точно был радостным.

Концепт

Дом Татьяны, переделанный в таком стиле из старой хаты три года назад, стал одним из первых в стране. И когда о нем стало известно в соцсетях, говорит наша героиня, она неожиданно осознала, как же много людей хотят пойти по этому пути.

— Я назвала это сельским шиком. И у многих перевернулось сознание. Это же абсолютно иное прочтение деревни: она не обязательно мрачная, захолустная, с трудоднями. Я ничего не имею против труда в саду — сама иногда много работаю и получаю от этого удовольствие. Но в моем концепте это все создает ощущение радостного пребывания: поиск красивых цветов, радость от открытого окна, простой деревенской еды. Как-то я вырастила артишок — это же стопроцентный деревенский шик.

А еще в деревне, оказывается, можно работать удаленно, занимаясь своими любимыми делами. И это не отказ от своего свободного времени в пользу физического труда. Это может быть комфортно и красиво.

Бизнес

— Мне начали писать: мы тоже купили старый дом, станьте у нас архитектором. Я не взялась пока ни за один такой проект, потому что понимаю: чтобы оживить дом, надо вложить много труда и сил, а финансовая оплата не будет соответствовать вложениям. Но каждый может перестроить дом своей мечты сам, если будет соблюдать определенные правила и принципы. И я пошла по другому пути — решила сделать курсы, чтобы научить людей этому.

Взяла партнеров, узких специалистов, профессионалов. Мы записали лекции с ответами на вопросы по реконструкции деревенского дома. Чтобы человек не копался месяцами на YouTube, получая противоречивые сведения, а нашел всю нужную информацию в одном месте. Это курсы для тех, у кого нет профобразования: как оценивать дом, какие материалы выбирать, где могут возникнуть «косяки», как контролировать строителей и грамотно с ними говорить. Шаг за шагом — на всех этапах. Теперь осталось подключить продажи, и это вполне может стать бизнесом. Ведь все больше белорусов хотят реконструировать деревенские дома.

Сейчас мы работаем вместе с инженерами над новыми проектами зданий. Это будет совмещенная идея традиций и современности.

Белорусский бренд

— Меня давно волнует эта мысль. У нас так много людей, которые делают красивые вещи, но цельного белорусского бренда нет. Я много лет проработала с итальянскими, бельгийскими фабриками и понимаю, как это строится.

Я думала, как сделать такой бренд, чтобы разные производители, разные дизайнеры участвовали в процессе. Но что для нас вообще белорусское, родное?

Общались с нашими предметными дизайнерами, дискутировали. И получился такой ответ. Мы, белорусы, очень скромные, где-то наивные, добрые — и бренд этот должен быть миловидным, наивным, теплым. Какие-то вещи уже сделали — у меня стоит лошадка, которую придумал дизайнер Сергей Дедин. Есть интересный уличный стол.

Это связь с белорусским — и это про радость. Таким должен быть этот бренд.

Татьяна возвращается к своей мысли, а мы закольцовываем наш разговор.

Арнольд Бейссер говорил, что изменения могут быть тогда, когда человек захочет быть самим собой. Мне кажется, что пока не очень белорусам хочется становиться самими собой. Нет уверенности. Не хватает фундамента. А ведь без него нельзя, в нем основа.

Для дома и для души.

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