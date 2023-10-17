Украинские пограничники повредили российский ЗРК «Тор М2» 1 17.10.2023, 16:20

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От бдительного глаза пограничных аэроразведчиков ничего не скроется.

Украинские пограничники повредили российский зенитно-ракетный комплекс «Тор М2» и уничтожили три единицы вражеской техники. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

«От бдительного глаза пограничных аэроразведчиков не скроет ни густой туман, ни темная ночь. На южном направлении операторы боевых БПЛА ГПСУ уничтожили три единицы вражеской техники, одну огневую позицию и повредили зенитно-ракетный комплекс «Тор М2», - говорится в сообщении под видео.

Кроме того, не обошлось без потерь в живой силе врага.

По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают наносить российским захватчикам существенные потери в живой силе и технике, и за прошедшие сутки ликвидировали еще 800 солдат противника. Также бойцы ВСУ уничтожили дополнительно 14 танков, 26 артсистем и 11 беспилотников врага.

В частности, на юге минувших суток украинские воины ликвидировали 51 захватчика и более 10 единиц техники.

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