Неумехи во всем Телеграм-канал «СерпомПо»

17.10.2023, 16:30

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Лавров расписался в собственном бессилии.

Как известно, российское руководство в лице министра Лаврова, имеет хорошие отношения с политическим руководством ХАМАС – принимает его в Москве, улыбается на совместных фотографиях.

Отдельный вопрос – надо ли миловаться с террористами. Точнее, вопроса для здравых людей здесь нет. Не надо и точка. Но нынешнее российское руководство такого свойства, что для него границ не существует. «Альтернатива для Германии», Ким Чен Ын, признанный в России террористическим «Талибан» …

И вот, дружба с ХАМАС. Наверное, она предполагала бы, что от ХАМАСА чего-то можно добиться, как минимум, в интересах граждан России, захваченных ХАМАС в плен во время нападения на Израиль.

Тем более, что ХАМАС Путина одобряет: «Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в нее и ударов по мирным жителям там».

По информации путинского посла в Израиле Андрея Викторова, по крайней мере один россиянин захвачен. Посол добавляет: «Есть предположения, что их там может и больше оказаться с учетом состава населения израильского и того, что в том регионе, где эта акция проводилась хамасовцами, там большая русскоязычная не диаспора, но группа людей, скажем так»

Казалось бы, при хороших отношениях с ХАМАС, вопрос освобождения россиянина, поиска среди захваченных других россиян и их освобождение мог быть решён путинскими «дипломатами» и прочими «спецслужбами» быстро. Но, нет. Прошло уже десять дней и молчание. Только комментарии посла.

Так давайте, путинцы. Сделайте хотя бы малое – добейтесь освобождения российского гражданина.

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