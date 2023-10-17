Россияне бросили оружие и сбежали с позиций на Запорожском направлении 1 17.10.2023, 16:42

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Появилось видео штурма украинскими военными окопов врага.

Украинские военные продолжают уничтожать живую силу противника. Сначала ВСУ бьют по позициям врага артиллерией, а затем проводят штурмовые действия.

Бойцы 14-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Червона калина» показали зачистку вражеской окопной линии. Как пишет obozrevatel.com, об этом свидетельствуют кадры аэроразведки, опубликованные в YouTube.

Благодаря огромным усилиям воинов бригады «Червона калина», врага удалось уничтожить, а окопная линия перешла под контроль украинский войск. Постепенно уничтожить захватчиков удалось благодаря прицельному огню артиллерии.

Пока артиллерия работала по противнику, группа разведчиков специального назначения методично продвигалась по вражеским траншеям, уничтожая на своем пути пехоту. В результате была полностью захвачена занимаемая оккупантами позиция.

При этом Нацгвардейцы отметили, что слаженные действия бойцов, внезапность и эффективная планировка заставили россиян покинуть позиции вместе с боеприпасами и оружием.

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