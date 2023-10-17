В центре Минска продается здание по цене трехкомнатной квартиры 17.10.2023, 16:52

1,088

Почему так дешево.

Этот дом на пересечении улицы Тарханова и Гвардейской (сейчас — самый центр города) построили еще в 50-х годах для работников Минского завода отопительного оборудования. Здание оставалось жилым вплоть до 2010-х. Затем жильцов отселили, и двухэтажка несколько лет стояла заброшенная. Сейчас здание выставили на аукцион: его можно реконструировать под апартаменты, пишет Realt.by.

Находится двухэтажный дом на улице Гвардейской, 9. Это совсем недалеко от проспекта Победителей, Парка Победы и стелы.

Площадь двухэтажного кирпичного здания составляет 1667 квадратных метров. Его построили в 1952-1953 годах. В доме располагалось общежитие № 3 Минского завода отопительного оборудования. Сейчас в постройке отсутствуют какие-либо коммуникации, но все их можно будет подключить.

Балансодержателем здания выступает филиал № 2 коммунального унитарного предприятия «Минский городской центр недвижимости».

Дом выставлен на торги Госкомитетом по имуществу. Они пройдут на электронной площадке «Белорусской универсальной товарной биржи».

Как отмечается в описании аукциона, здание на Гвардейской можно реконструировать под апартаменты (без увеличения параметров здания), а также под административно-деловой, торговый, культурный, спортивный, образовательный или медицинский объект.

Покупатель будет обязан за 2 года разработать и утвердить проектную документацию на реконструкцию или модернизацию недвижимого имущества; в течение шести месяцев со дня утверждения проектной документации приступить к началу реконструкции или модернизации; в пределах установленных нормативных сроков завершить реконструкцию или модернизацию недвижимого имущества в соответствии с разработанной проектной документацией.

Начальная цена здания — 295,6 тысячи рублей (или 90 тысяч долларов).

Торги назначены на 17 ноября (заявления принимаются до 14 ноября включительно).

Вчера в Минске началось общественное обсуждение проекта детального планирования на эту территорию. И если раньше старые двухэтажки в районе Гвардейской, Тарханова и Гастелло собирались сносить, то сейчас все дома решено реконструировать под административные объекты. Так, на месте отселенного общежития по Гастелло, 11 после реконструкции появится прокуратура Центрального района, а на месте соседних жилых зданий по Гастелло 7 и 9 − административные объекты, в том числе — учебно-образовательный комплекс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».