Глава службы безопасности Израиля взял на себя ответственность за пропуск атаки ХАМАС 17.10.2023, 17:01

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Глава общей службы безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что несет личную ответственность за отсутствие раннего предупреждения о нападении ХАМАС на юг Израиля 7 октября, сообщает Times of Israel.

«Несмотря на ряд предпринятых нами действий, к сожалению, в субботу нам не удалось сформировать достаточное предупреждение, которое позволило бы предотвратить атаку», – говорится в его заявлении.

Бар отметил, что несет ответственность как глава организации и что позже будет проведено расследование. «Сейчас мы боремся», – заявил он.

Отмечается, что за несколько часов до нападения 7 октября представители оборонного ведомства зафиксировали необычное движение в секторе Газа, после чего были ночью проведены телефонные разговоры между высокопоставленными чиновниками, но признаки вероятного нападения были в основном проигнорированы.

Тем не менее Бар тогда отправился в штаб-квартиру агентства и приказал перебросить небольшую группу к границе с сектором Газа, ожидая мелкомасштабного нападения, пишет издание.

По данным службы, в ходе атаки 7 октября погибли по меньшей мере 10 членов ШАБАК.

«Мы ведем войну, а не раунд [боевых действий], который вы выигрываете с изображением победы и тишиной. Война заканчивается решительной победой и изменением обстановки», – добавил Бар.

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