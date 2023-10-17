Белорусы сыграли друг против друга в НХЛ
- 17.10.2023, 17:04
Хоккейный клуб «Вашингтон» Алексея Протаса по буллитам обыграл «Калгари» Егора Шаранговича.
Белорусы сыграли друг против друга в Национальной хоккейной лиге (профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады — прим.).
«Вашингтон» в серии буллитов на своем льду переиграл «Калгари» (3:2 Б). В составе «Кэпиталз» дебютировал в новом сезоне белорусский форвард Алексей Протас. Он вышел на правом фланге четвертого звена Ником Даудом и Беком Маленстиным, пишет «Трибуна».
Flames in warmup:— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) October 16, 2023
Ruzicka-Kadri-Dube
Huberdeau-Lindholm-Mangiapane
Coleman-Backlund-Coronato
Greer-Sharangovich-Duehr
Hanafin-Andersson
Zadorov-Weegar
Gilbert-Tanev
Markstrom (vs. Kuemper)
В ростере «Флэймз» белорусский нападающий Егор Шарангович играл в центре четвертого звена. Его партнерами стали Эй Джи Грир и Уокер Дюр.
На 5-й минуте поединка Протас не успел закрыть защитника «Калгари» Ноа Ханифина, который отдал голевой пас на форварда Адама Ружичку. Белорус получил в полезность «-1».
В итоге Протас провел на льду 8:46, нанес 3 броска (еще 1 бросок нанес мимо), получил 2 минуты штрафа и заработал показатель полезности «-1».
Шарангович был на площадке 10:53 (из них 0:24 в большинстве и 0:47 в меньшинстве), нанес 2 броска, выиграл 2 из 5 вбрысываний (%40) и заработал показатель полезности «0».
Также Егор не реализовал послематчевый буллит, попав в перекладину.
Yegor Sharangovich shows off that shot that we heard so much about in New Jersey. pic.twitter.com/unvIHLRdcL— Robert Munnich (@RingOfFireCGY) October 17, 2023
В сезоне у Шаранговича 3 игры, 0 очков, полезность «-1», средний айстайм 13:06.
Вашингтон – Калгари – 3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 0:0, 1:0)
0:1 – 4 Ружичка (Дюбе, Хэнифин)
0:2 – 17 Дюбе (Ружичка, Хэнифин)
1:2 – 26 Филлипс (Милано)
2:2 – 29 Макмайкл (Карлсон, Филлипс)
3:2 – 65 Кузнецов ПБ
Вратари: Кюмпер 38/40 – Маркстрем 21/23.