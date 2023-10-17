Хромал и заметно нервничал: Путин встретился в Пекине с Си Цзиньпином

Хромал и заметно нервничал: Путин встретился в Пекине с Си Цзиньпином14
- 17.10.2023, 17:17
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В Китае проходит форум «Один пояс, один путь».
В Китае проходит III Международный форум «Один пояс, один путь». Глава КНР Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань встретили глав делегаций в Доме народного собрания в Пекине.
Как передает «24 канал», Си Цзиньпин встретился с Путиным перед форумом.
Как вел себя Путин
Кремль опубликовал видео с Путиным в Китае. На кадрах можно увидеть, как российский диктатор выходит из автомобиля, жмет руку и улыбается. После этого президент страны-агрессора мгновенно мрачнеет и начинает заходить внутрь здания. Во время движения Путин хромает на правую ногу и нервно поправляет манжеты.
На другом фрагменте глава Китайской Народной Республики и его супруга здороваются с Путиным. В этот момент президент государства-террориста тоже нервничает. На кадрах можно увидеть, как диктатор пытается справиться с эмоциями. Его выражение лица быстро меняется, а пальцы несколько раз сжимаются в кулаки.
Когда лидеры стран позировали для совместного фото, Путин тоже выглядел напряженно. Все гости и китайский лидер стояли с расслабленными руками, а президент России в это время сжал губы и кулаки.